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6 BİNİN ÜZERİNDE PROFESYONEL ALICIYI AĞIRLAYACAK

Federal Fuarcılık tarafından düzenlenen F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı, 5-7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’ nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Ortadoğu pazarını hedef alan fuar, sektör devlerini profesyonel alıcılar ile buluşturacak.

6 BİNİN ÜZERİNDE PROFESYONEL ALICIYI AĞIRLAYACAK

Fuar yaratacağı iş hacmi ile büyüyen Türkiye pazarında sektördeki katma değerli ihracat yapan, ilk defa yurt dışına ihracat yapacak, zincir marketler ile buluşmak isteyen tüm üretici ve aracı firmalar için önemli bir kanal oluşturacak. 

6 BİNİN ÜZERİNDE PROFESYONEL ALICIYI AĞIRLAYACAK

Fuar, Türkiye’de işlenmiş gıda, içecek, şekerleme, gıda katkı maddeleri, gıda işleme ve ambalaj endüstrisi dahil gıda sanayisinin tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleşecek tek organizasyon olma özelliği taşıyor. Yeni ticari bağlantılar kurmaya hizmet edecek F İstanbul; üretici, ihracatçı, toptancı, dağıtıcı ve zincir marketleri buluşturacak. 

E-Ticaret sitelerinin, zincir marketlerin, gıda ihracatçıları, üreticileri ve distribütörlerinin, toptancıların ve firmaların ziyaret edeceği fuar, gıda sanayinin tüm paydaşlarının katılımına açık olacak. 

300’ün üzerinde katılımcı firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, sektördeki son teknolojiye sahip ürünler yer alacak. Azerbaycan, Belarus, Endonezya, Gürcistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Mısır, Rusya ve Özbekistan gibi ülkeler başta olmak üzere 40 ülkenin katılım göstereceği fuara, 6 binin üzerinde profesyonel alıcı bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
F İstanbulGıda FuarıFederal Fuarcılıkİstanbul Fuar Merkezi (İFM)
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