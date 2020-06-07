65 yaş üstü Tuzlalıları mutlu etti Türkiye'ye örnek oldu

Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı, “Beş yıl önce Tuzlalı büyüklerimiz için inşa ettiğimiz Tuzla Belediyesi Mutluluk Merkezimizde,büyüklerimiz hem kendileri için hem de Tuzlalı ihtiyaç sahiplerimiz için çok anlamlı işler yapıyorlar. Burada sanattan spora kadar pek çok alanda hobi edinen büyüklerimiz aynı zamanda organik bahçede Tuzlalı ihtiyaç sahiplerimiz için sebze-meyve üretimi yapıyorlar” diye konuştu.

Tuzla Belediyesi, Korona virüsü sürecinde aylardır evlerinde kalan 65 yaş ve üstü Tuzlalıların izinli olarak dışarı çıkabildikleri her zaman diliminde onların moral ve motivasyonunu yükseltmek için birbirinden eğlenceli etkinliklere imza attı. Yine sokağa çıkma izinleri olduğu bugünde 65 yaş üstünü yalnız bırakmayan Tuzla Belediyesi, onları ikinci evleri olan hem eğlenip hem organik üretime katkıda bulundukları Tuzla Belediyesi Mutluluk Merkezi’nde ağırladı. 65 yaş üstü vatandaşlar, beş yıl önce kurulan ve sakinleri tarafından ismi‘Mutluluk Merkezi’ olarak değiştirilen merkezde, pandemi dönemi öncesinde de olduğu gibi el işlerinden, resim etkinliğine, kitap okumadan, açık havada spor keyfine kadar çok sayıda aktiviteye katıldılar. Türkiye’nin yaşlılar için kurulan en kapsamlı merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında 65 yaş ve üstü Tuzlalılar, organik tarım yaptıkları bahçeye girdiler ve ihtiyaç sahipleri için çilek, dut, nane toplamanın yanı sıra hali hazırda dikili olan mevsim sebzelerinin de bakımını yaptılar.

Mutluluk merkezi Türkiye’de bir ilk

Toplumumuzda büyüklerimize karşı olan ilgi ve duyarlılığı daha da artırmanın önemli olduğu günlerden geçtiğimizi vurgulayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şunları söyledi: “Sabah evlerinden alınarak Mutluluk Merkezimize getirilen ve yine akşam evlerine bırakılan büyüklerimizin rehabilitasyonunu, fiziki olarak mekân değişikliğini sağlaması açısından yaptığımız bu hizmet Türkiye’de bir ilktir. Beş yıldır burada büyüklerimiz hobi bahçelerimizde toprakla uğraşıyorlar, el becerilerini geliştiriyorlar, bakımlarını yaptırabiliyorlar, psikolojik destek alıyorlar. 1.200 kayıtlı üyemizin bulunduğu merkezimizdevar olan organik bahçemizde büyüklerimiz, Tuzlalı ihtiyaç sahipleri için üretim yapıyorlar. Onların burada yetiştirdikleri ürünler Tuzla Belediyesi Aşevi’ne gidiyor. Buradan da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Böylesi güzel amaçlara hizmet eden kurumlarımız Tuzla Belediyesi’nde var oldukça hem Tuzlalı vatandaşımız hem de Türkiye kazanacaktır diye düşünüyoruz. Bu mantıkla daha pek çok güzel projelerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.Özellikle içerisinden geçtiğimiz bu zor günlerde Mutluluk Merkezi’miz daha da anlamlı bir hal aldığını düşünüyoruz. Pandemi öncesi yaptığımız bu merkez büyüklerimiz için bulunmaz nimet oldu. Onların böylesi mutlu olduğunu görmek bizi burada daha da güzel işler yapmaya teşvik ediyor. Ben burada 18 yaşında büyüklerimizi görüyorum. Rabbim hepimize sağlıklı ve mutlu ömürler versin. İnşallah Mutluluk Merkezimiz kısa bir zaman sonra yalnızca Tuzlalı vatandaşlarımızın değil civar ilçelerimizden büyüklerimizin de mutluluk kaynağı olsun isteriz. Her zaman büyüklerimin hizmetindeyiz.”