65 yaş ve üstü için dava açtılar

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın 65 yaş ve üstü için seyahat kısıtlaması konusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin yürütmesinin durdurulması ve sonra da iptal edilmesi için verdiği dilekçe davaya dönüştü.

Mahkemenin bu konuda dava sürecini başlatmasını olumlu bulduklarını söyleyen Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı Yusuf Doğan, “yarın yani 25 Ocak Pazartesi günü konuyla ilgili ayrıntılı bir basın açıklaması yapacağız. Dava ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Başkan Doğan, 65 yaş ve üstü için genelge ile kısıtlanan seyahat özgürlüğünün insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, “Bu kısıtlamayı Anayasa’ya da aykırı buluyoruz. Bu insanlar hepimizin babası, anası onlara bu uygulama doğru değil. Onlar hayatlarını en güzel yıllarını bu ülke için üreterek, çalışarak verdiler. Şimdi biz onları seyahat özgürlüğünü kısıtlıyoruz. Olacak şey değil” diye konuştu.