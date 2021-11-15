Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Ticaret serbestleşmeli
Ticaret serbestleşmeli
Yine aşkla bağlandık
Yine aşkla bağlandık
Üretime başladı
Yaris üretimi başladı
İş Sanat açıldı
İş Sanat açıldı
Mimarlarla buluştu
Mimarlarla buluştu

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği Coşkuyla Geçti

Milas Kaymakamlığı himayesinde “Tadında Milas Var” sloganıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği, bugün Baltalı Kapı’da başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer’in açılış konuşmalarını yaptığı 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde standların gezilmesinin ardından büyük bir serüveninin başlangıcı olan hasat zamanına geçildi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyleşisi, Sınır Tanımayan Şefler ve Süreyya Üzmez’in kaliteli zeytinyağı tanıma atölye çalışmasının ardından ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunumu ile ilk günün programı sona erdi.

7. Milas Zeytin Hasat Şenliği Coşkuyla Geçti
banner17

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
#Muğla Tarım Ve Orman İl Müdürü Barış Saylak#Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer#Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke#Muğla Valisi Orhan Tavlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1