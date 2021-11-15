7. Milas Zeytin Hasat Şenliği Coşkuyla Geçti Milas Kaymakamlığı himayesinde “Tadında Milas Var” sloganıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen 7. Milas Zeytin Hasat Şenliği, bugün Baltalı Kapı’da başladı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer’in açılış konuşmalarını yaptığı 7.Milas Zeytin Hasat Şenliği’nde standların gezilmesinin ardından büyük bir serüveninin başlangıcı olan hasat zamanına geçildi. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyleşisi, Sınır Tanımayan Şefler ve Süreyya Üzmez’in kaliteli zeytinyağı tanıma atölye çalışmasının ardından ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunumu ile ilk günün programı sona erdi.

15 Kasım 2021 Pazartesi 10:50