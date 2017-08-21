“8. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali“ başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Cumhuriyet Meydanı, Omurtak Caddesi belediye binası önünde düzenlenen festivalde, konuk ülkeler Kosova, Bulgaristan, Makedonya ve Kıbrıs'ın halk oyunları ekipleri milli halk oyunlarını sergiledi.

Belediye binasında önünde oluşturulan kortej daha sonra Havuzlar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri burada da gösteriler yaptı.

Programa Cumhuriyet Halk Parti (CHP) Tekirdağ milletvekilleri Emre Köprülü, Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, ilçelerin belediye başkanları ile Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Kıbrıs ile çeşitli illerden gelen misafir folklor ekipleri katıldı.

Festival, 26 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.