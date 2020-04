81 ilde 2 yeni müdürlük kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi atına alan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi'ni başlattıklarını anımsattı.

AA'nın aktardığı habere göre, bu hareketin, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri, gencinden yaşlısına tüm vatandaşları bir araya getirdiğini ve projenin adeta bir seferberliğe dönüştüğünü belirten Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlayan uygulamanın 35 bin kurum ve kuruluşta hayata geçirildiğini ifade etti.

Bakan Kurum, "2023 yılına kadar bütün kurum binalarımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sanayilerimiz, havalimanlarımız, alışveriş merkezlerimiz ve otellerimiz, sıfır atık sistemine geçecek." dedi.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ İNSANLIĞIN ORTAK PROBLEMİDİR"

Bugüne kadar sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası'ndaki "Sıfır Atık" uygulamasıyla 3 yıl içinde kağıt, plastik ve cam atıkların da içinde bulunduğu 373 ton değerlendirilebilir atığı kaynağından ayrı toplayarak, ekonomiye kazandırdıklarını bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Sağladığımız tasarrufla 3 bin 192 ağacın kesilmesini önledik, 41 ton sera gazı salınımını engelledik. Biz, Sıfır Atık Projesi'ni sadece bir atık, çöp ve geri dönüşüm projesi olarak görmüyoruz. Sıfır Atık Projemiz, çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için başlattığımız, sınırları aşan uluslar üstü bir projedir. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu süreçte bir kez daha gördük ki çevre kirliliği insanlığın ortak problemidir. Bu nedenle yapacağımız her proje çevre dostu ve sıfır atığa uyumlu olmak zorundadır. Bakanlık olarak bu anlayıştan yola çıkarak, çevre ve şehircilik çalışmalarımızı, Sıfır Atık çatısı altında hayata geçiriyoruz. Belediyelerimizin sıfır atık sistemini kurmak için ihtiyaç duydukları her türlü desteği kendilerine sağlıyoruz. Bakanlık olarak, dünyanın en önemli sorunu olan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda her zaman yerel yönetimlerimizin yanında olacağız."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE ATIK KONUSUNDA DAHA HIZLI KARAR ALINACAK

Bakan Kurum, 5 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"te yaptıkları değişiklikle yerel yönetimlere Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdiklerini söyledi.

Büyükşehir belediyelerinde "Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı" ile "İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı", il ve ilçe belediyelerde ise "İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü" ile "Sıfır Atık Şube Müdürlüğü" kurulacağını aktaran Kurum, şu bilgileri verdi:

"Böylece yerel yönetimlerimiz, iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilecek, karar alma süreçlerini hızlandırarak adımlarını süratle atabilecek. Çevreye dair tüm projeler, Sıfır Atık çatısı altında daha verimli hale gelecek. Belediyelerimizden de iklim değişikliği ve sıfır atık gibi ulusal ve küresel sorumluluklarımızı yeni bir kurumsallaşma üzerinden tekrar yorumlamalarını bekliyor, bu çerçevede ülkemizi ve dünyamızı çevre kirliliği merkezli iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden korumayı hedefliyoruz. Gerek kamu ve özel sektörde gerekse evlerde, mahallelerimizde ve şehirlerimizde Sıfır Atık gönüllüsü milyonlarca vatandaşımızın desteklediği bu büyük tasarruf hareketiyle inşallah çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakacağız."AA