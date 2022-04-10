88 yıllık şirketi satın aldı

Türkiye'de ambalaj sektörünün önde gelen firmalarından olan Perfektüp Ambalaj, alüminyum tüp üreticisi olarak 88 yıldır faaliyet gösteren İtalyan Tubettificio Favia’yı satın alarak küresel bir marka olma yolunda çok önemli bir adım attı. Perfektüp Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini, kendisinin Manzini ailesinin yurtdışında doğan üçüncü neslini temsil ettiğini belirterek, bu satın almanın Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkileri daha da yakınlaştıracağını söyledi.

1955 yılından bu yana ilaç, kozmetik, kişisel ve evde bakım, gıda ve kimya sektörlerinin ambalaj ihtiyaçları için alüminyum tüp, monoblok aerosol kutu ve lamine tüp üreten Perfektüp Ambalaj'dan önemli bir satın alma hamlesi geldi. Türkiye ve Bulgaristan’daki üretim merkezlerinde 500'ü aşkın çalışan ile faaliyet gösteren Perfektüp Ambalaj, İtalya’nın önde gelen alüminyum tüp üreticilerinden Tubettificio Favia’yı satın aldı. 1934'ten bu yana büyük ulusal ve uluslararası ilaç şirketleri için çalışan Tubettificio Favia, alüminyum tüp alanında en beğenilen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

MANZİNİ AİLESİNİN TÜRKİYE'DEKİ ÜÇÜNCÜ NESLİ

Perfektüp Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini, Tubettificio Favia'nın gruplarına katılmasının arkasında belirgin bir endüstriyel mantık olmasının yanında kendisi için çok özel ve duygusal bir anlamı olduğunu da söyledi. Büyükbabasının 1900'lı yılların başında İtalya'dan göç edip Türkiye'ye yerleştiğini ve kendisinin ailenin yurtdışında doğan üçüncü neslini temsil ettiğini belirten Manzini, şunları söyledi:

"Bu girişimle, başlamış bir yolculuğun döngüsünü tekrardan bir araya getiren kişi olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda iki ülkenin arasındaki ilişkilerin daha da yakın ve dostane olmasına katkıda bulunacağımızdan dolayı ayrıca mutlu ve gururluyuz. Favia'nın üretim tesisi grubumuzun sadece İtalya'da değil, Avrupa Birliği'nde de gelişimine katkıda bulunacak. Bu satın alma ile küresel bir marka olma yolunda önemli bir adım attık. Birleşme sonrası üretim ağının ve ürün portföyünün genişlemesiyle daha etkin bir hizmet verip büyümeye devam edeceğiz."

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ÜRÜNLERDE YENİ BİR YOL AÇACAK

Manzini'nin verdiği bilgiye göre bu birleşme aynı zamanda özellikle geri dönüştürülebilir ürünlerde yeni bir yolun da oluşmasını sağlayacak. Her iki şirketin ortak kurumsal değerleri olduğunu belirten Manzini, "Perfektüp, Bell Şirketler Topluluğu üyesi diğer şirketler gibi, geri dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir malzemelere öncelik veriyor. Enerji tüketimini ve çevresel emisyonları azaltacak sorumluluklar üstlenerek üretim süreçleriyle eko-sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamayı taahhüt ediyor. Favia da alüminyum ambalaj atıklarının geri kazanımında önemli çalışmalar yapıyor. Bunun yanında kompostlanabilir kapaklı alüminyum tüp gibi yenilikçi çözümlerin aranması çalışmalarının aktif katılımcısı. Bu iki şirket geri dönüşümlü ürünlerde ortak bir bakış açısı ve yenilikçilikle hareket edecek." dedi.