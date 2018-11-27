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9. Boğaziçi Zirvesi

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: - "Çevreye ya da ekonomiye kattığımız değer, iş camiasındaki kârımızı da güçlendirecek. Yoksulluğun azaltılması da çok önemli. Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak"

9. Boğaziçi Zirvesi
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İSTANBUL (AA) - Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, çevreye ya da ekonomiye kattıkları değerin, iş camiasındaki kârlarını da güçlendireceğini belirterek, "Yoksulluğun azaltılması da çok önemli. Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak." dedi.
Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.
Zirvede düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Ekosistemlerin Oluşturulmasını Hızlandırmanın Zamanı mı?" başlıklı panelde konuşan Özdemir, dünyanın, özellikle gelişmekte olan ülkelerin çok daha fazla inşa ve altyapıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Afetlere karşı daha dirençli ve çevre dostu olunması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, "Yoksulluğun azaltılması da çok önemli. Bunu yapmanın yolu yatırımları doğru şekilde planlamak ve bütüncül görüşü göz önünde bulundurmak. Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri ve endişeleri harmanlayıp bir plan sunabilmek. Bizim özel sektör olarak bir adım geri atma lüksümüz yok. Bizim herkesi dinlememiz lazım. İnsanların ihtiyaçlarını ve endişelerini göz önünde bulundurmamız lazım." diye konuştu.
Özdemir, çevreye ya da ekonomiye kattıkları değerin iş camiasındaki kârlarını da güçlendireceğini vurgulayarak, yatırımların, birçok probleme yardım sunacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
- "Ticaret bariyerleri fikirler için henüz işlemiyor"

Panelde konuşan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu da TİM-TEB Girişim Evlerine start-up programı ile başladıklarını belirterek, Ar-Ge, tasarım, inovasyon, girişimcilik gibi bütün programları ve okulları yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Girişimcilerin bir araya gelerek kurdukları ağların çok kıymetli olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Ekosistem küreselleşiyor; ticaret bariyerleri fikirler için henüz işlemiyor. Bu paradoksal bir durum olsa da açık kaynaklar küresel teknolojik rekabetin dışında kalabildi. Farklı düşünenlerin rekabet tanımı da bizimkinden farklı olabiliyor. Bu farklılığı görüp ortaya çıkaran yine farklı kişiler." şeklinde konuştu.

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