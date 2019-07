93.Gazi Koşusu-At Ekonomisi

30 Haziran 2019 Pazar günü, Türkiye Jokey kulübü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna her yıl düzenlenen, 3 yaş altındaki 22 atın yarıştığı, 2400 metre mesafelik, Türkiye'nin en büyük ve en prestijli at yarışı “Gazi Koşusu” birincisi, Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu The Last Romance adlı safkan atla jokeyoldu.Ahmet Çelik’in üst üste beşinci kez kazanarak,, tarih yazmasının ardından, “Atın insan toplumu içindeki rolünden” bahsedeceğiz.Atlar sadece savaşta kullanılmıyordu. Başka hiçbir hayvan, atlara ait olan insan medeniyetinin gelişiminde bu kadar önemli bir yere sahip olmamıştır. Ekonomisi, at yarışların şans oyunu potansiyeli değil veya at alım satımı değerlerin ekonomiside değil..Atlar her endüstri dalında gelişmeye yardımcı olmuşlardır.Ulusun ölümsüz lideri Ata’mızın ata olan sevgisi, ileriyi gören inanılmaz fikirlerin kehanet değerindeki görüşleri kadar atın fayda sağlayan bilincinin olmasıydı. Her zaman at, devletin ana malvarlığıydı, çünkü iyi atların yokluğu savaşlarda zaferin olmamasıdır. Bu nedenle, atlara gösterilen özen ve bakım her askeri gücün temel görevidir. Atlar savaştı, silah ve mühimmat, yiyecek ve ağır yaralı askerler taşıdılar, bu yüzden savaştaki rollerini sıralamak çok.Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş atı “” atla birlikte, Mustafa Kemal tüm savaşları geçti.Eski zamanlardan beri, at insan için vazgeçilmez bir yardımcı ve arkadaş olmuştur. At her yerde ve her yerde gerekliydi: savaş alanında ve ekilebilir arazide, avlanma ve seyahatde. At, fakir adamın ekmek kazananı ve güçlülerin gururu idi.Veliefendi Hipodrom’da duayen isim “Atla Gelişim Uzmanı” İlginay Gobut Göksel ile yaptığımız sohbetde atlarla ilgili pek çok bilinmiyenleri aldık.Göksel “Yenilikçi deneysel etkinlik türleri aracılığıyla genişletmek istediğimizde, olağan çevremizden çıkmanın ve yuvarlak bir kalemle bir atla ortaklık kurmanın sağladığı büyük faydalar vardır. “ diye söze başlıyor.Uzman Gobut Göksel “Atlarla etkileşimde bulunmak bizi farkındalığımızın en uç noktalarına götürür ve kişisel gelişimimiz ve gelişimimiz için yeni olanaklar yaratır. Sonuç olarak, dış dünyada amacımızı ve hedeflerimizi daha fazla güven ve inançla sürdürebilir, tüm rollerimizde ve çabalarımızda empatik ve yapıcı ortaklar olarak tamamen yer alabiliriz.İnsan beyni, dil, retrospeksion ve ileriye planlama gibi oldukça karmaşık fonksiyonlarda bilişsel olarak mükemmel bir şekilde donatılmıştır. Fikirlerimizin kabul edilmesini ve uygulanmasını istediğimizde diğerleriyle ilgili olduğunu ve onlarla etkileşime girdiğini görüyoruz. Ortaklık etkileşimlerinin bu ilişkisel kısmı, atların bize yardım edebileceği bölümdür, çünkü beyinleri ve bedenleri, yalnızca çevreyi değil aynı zamanda niyetini, duygusal durumunu ve liderlik kalitesini algılama ve okuma konusunda üstün olmaları için mükemmel bir donanıma sahiptir. Kiminle etkileşime girerlerse. Bu onlara kiminle ve neyle uğraştıkları, ilişkinin devam etmesini isteyip istemedikleri ve eğer öyleyse hangi terimlerin müzakere edilebileceği hakkında önemli, sözsüz bilgi verir.” Şeklinde büyük lider Atatürk’ünde atla olan ilişkisini özetliyor. Atlar, sürünün güvenli olmasını ve karşılaştıkları her türlü zorluk veya krizle başa çıkabilmelerini sağlamak için kendilerini organize eder. Bu uyumlu davranış ve otantik liderlik ve takipçilikten geliyor. Atlar, sürüde başka bir at olacaklar gibi bizimle ortak olacaklar, ancak kendi yaşamlarımız için hayati önem taşıyan becerilerde aynı liderlik ve takip kalitesini göstermeliyiz.” Liderlik vasıf kazandırmasını söylüyor. Atlar, diğer insanların bizi görme biçimini yansıtır - bize nasıl göründüğümüz, ne kadar etkili olduğumuz ve davranışları vurguladığımız - bazıları henüz farkında olamayacağımıza dair canlı ve güvenilir bir biyo-geri bildirim verir.Bizimle duygusal olarak rezonansa geçmeleri, bize bir bağlantı ve hissedilme hissi sağlamaları konusunda; duygusal durumlarımızı keşfetmemize ve düzenlememize, blokajların üstesinden gelmemize ve esnekliği geliştirmemize yardımcı olabilirler. Atlar duygulara ve beden diline karşı oldukça hassastır ve duyarlıdır duygusal durumlardaki değişikliklere net ve anında geri bildirim, sağlık sınırlarının belirlenmesine yardımcı olur.Sosyal reçete yazma, hastalara, uzun süreli kaygı ve depresyon gibi şeylerle, normal olarak sağlık hizmet yoluyla erişilemeyen, refahı teşvik eden alternatif tedaviler seçme seçeneği sunan bir modeldirTüm ortaklıkda oldukça etkili olmak için kullanıldığında, atlar arasındaki sözel olmayan dilde neredeyse hiçbir yanlış anlama yok olduğunu, sinyallerin açık, net ve kasıtlı olduğunu, bunun özünün onlardan öğrenebilirliğini dile getiren İlginay Göksel, “Atların güçlerini anlama, kullanma ve yönlendirme şekilleri ve liderler ve takipçiler olarak ilişkilerinde nasıl bir etki yarattıkları bize kendi ortaklığımızda ve toplumsal etkileşimlerimizde anlamlı bir benzetme sunuyor. Kişisel farkındalık ve ilişkisel farkındalık kapasitesi duygusal ve sosyal zeka olarak bilinir,İnsanlar olarak, bir aidiyet duygusu hissetmek ve potansiyelimizi genişletmek için ilişki kurması ve etkileşim kurması gereken sosyal hayvanlardır.” Sözleriyle sadece atla gelişimi vurguluyor. Günümüzün bilinmediğinden yanlış anlaşılan algısı “Atla Terapi” sözcüğünden uzak duruyor.Oysaki İskandinav ülkelerde tanık olduğumuz; At, insan sağlığının korunması ve restorasyonunda çeşitli alanlarda çok yardımcı olmaktadır. Atlar gerçek anlamıyla bir kişiyi kurtarır. At sırtında hipoterapi adı verilen bir tür fizyoterapi vardır. Bu tedavinin, özellikle kas-iskelet sistemi hastalıkları ve sinir bozuklukları ile bağımsız olarak yürüyemeyen insanlar için etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bir at sakin, ölçülü bir adımla gidince, hareketleri insanlara benzer. Bu, normal yürüyüşlerde olduğu gibi, bir hayvanın arkasına ekilen bir insanın vücudunun hareket etmesine neden olur. Uygulamada, ata binmenin engelli çocukların nasıl yürüdüğünü ve nasıl koşacaklarını öğrenmesine yardımcı olduğu durumlar bile vardır. Atın sırtından çok fazla ısı geliyor: hastanın bedeni rahatlıyor, bu da psikolojik ve zihinsel stresi rahatlatıyor. Ancak, hipoterapide belki de en önemli ve faydalı olan engelli bir kişinin büyük ve kibar bir hayvanla iletişimidir. At, eksikliklerini görmez, onunla her zamanki gibi yaramaz şekilde iletişim kurar;Bazıları normal binicilik sporunda başarılı oluyor.Atlar, kişisel ve yetişkin gelişimimizi hızlandırarak ve ayrıca ciddi travma mağdurlarının iyileşmesiyle tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları gibi birçok yaklaşımla ve engellerin diğer birçok sorunuyla başa çıkmamıza yardımcı olarak, elimizden gelenin en iyisini olmamıza yardımcı oluyorlar. veya yaşamın yolumuza atabileceği zorluklar. İnsan potansiyelini hızlandırmadaki bu atılım, yaşamlarını, atın temelini oluşturan gerçek derinliği ve ilişki potansiyelini ortaya çıkaran, anlatan - ve en önemlisi - insan bağını ifşa etme ustalığına adayan ya da yaptırmış olan insanlara akredite olmaktır.Hipodromda başka bir güzellik, Ata’mızın devrine ait şapkaların tarzında - modellerinde bayanların kıyafetlerine uygun şapkalarıydı. Veliefendi Hipodromunda standı olan Bayan şapka tasarımcısı Melisa Erkol benzesiz, birbirinden farklı binlerce şapka tasarımı ile davetli bayanların kıyafetlerine renk kattı.