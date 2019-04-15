946 kadın tasarımcı ve girişimci yarıştı Anadolu’nun Kadın Gücü ortaya çıktı Kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla düzenlenen Anadolu’nun Kadın Gücü yarışması rekor başvuru ile tamamlandı. Türkiye genelinden bine yakın kadının “Anadolu” teması altında Türkiye’nin kültürel değerlerini yansıttığı tasarımları ve el emeği göz nuru eserleri ile başvurduğu yarışmanın birincileri 15 Nisan 2019’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Beş kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri 10’ar bin liralık ürün alımı ile ödüllendirilecek. Yarışmaya başvuran ve ön değerlendirme tarafından seçilen 25 kadın üretici ise Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tedarikçi grubuna alınacak.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:44