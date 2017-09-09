AA ile AMNA arasında iş birliği anlaşması

SELANİK (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ile Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları (ABNA-SE) Genel Kurul Toplantısı kapsamında düzenlenen törende, anlaşmaya AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve AMNA Genel Direktörü Mihalis Psilos imza attı.

Yenilenen anlaşmayla, karşılıklı haber, fotoğraf ve görüntü değişimine yönelik iş birliği genişletilerek devam edecek. Anlaşma ayrıca AMNA'nın AA Savaş Muhabirliği Eğitimi programından yararlanmasını da içeriyor.

İmzaların ardından, Özkaya ve Psilos karşılıklı hediyelerini takdim etti. Özkaya ayrıca Psilos'a "Dakika Dakika FETÖ'nün Darbe Girişimi" ve "Istanbul Photo Awards 2017" kitaplarını hediye etti.

- "Anlaşma iki ülke arasındaki iş birliğini arttıracak"

Özkaya, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "AMNA ile anlaşmadan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

AA'nın uluslararası haber ajansı olmak yolunda büyük adımlar attığına işaret eden Özkaya, "Anadolu Ajansı, dünyaya erişim ağı çok geniş bir ajans oldu. Yunanistan ve Türkiye'nin en önemli iki ajansının birbirine dostluk eli uzatması iki ülke arasında gelecekteki yardımlaşma ve iş birliğini arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Özkaya, bölge ajansları arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Bölge dışından yapılan haberler, dışardan bakışın çarpıtma ve önyargılarını yansıtıyor. Bölge içerisinde dostlukların, kardeşliğin ve beraber yaşama kültürünün gelişmesine bölge ajanslarının iş birliğinin katkısının çok yüksek olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.