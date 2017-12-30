AA'nın oylamasına katıldılar

İSTANBUL (AA) - Mustafa Kadaş, Veysi Atadan ve Celal İnan'dan oluşan Grup Tillo, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



"Ortağız Bir Namusa" eseriyle isimlerini duyuran grubun üyeleri, AA foto muhabirlerinin yurtiçinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.



Kadaş, Atadan ve İnan, "Haber" kategorisinde, Mohammed Hamoud'un çektiği "Yemenli çocuklar" adlı fotoğrafa oy verdi.

Grup üyelerinden Kadaş, Yemen'de açlıkla mücadele eden çocukların halini ortaya koyan fotoğraf için, "Etrafımıza baktığımızda, çağımızın en büyük sorunlarından birisinin de şükürsüzlük olduğunu görürüz. Bir lokma ekmeğe, bir damla suya hasret çocuklar açlıktan ölürken, biz ise sofradaki üç-beş çeşit yemeği beğenmez hale gelmişizdir. Bu fotoğraf bizi hem üzdü, hem de utandırdı." yorumunu yaptı.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen grup üyeleri, Ali Jadallah çektiği "Engelli kardeşlerin yaşamı" adlı fotoğrafını oyladı.



Mustafa Kadaş, Veysi Atadan ve Celal İnan, "Spor" kategorisinde ise tercihini Abdullah Coşkun'un çektiği "Türkiye'nin sevinci" adlı fotoğraftan yana kullandı.