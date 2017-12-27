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AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylaması

- Sanatçı Muazzez Ersoy, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Ersoy: - "Mutluluk verici fotoğraflar olduğu kadar insanın içini acıtan fotoğraflar da var. Suriye'de, Filistin'de olan olaylar, bebekler, çocuklar, masum insanlar. Bir tarafta sevinen mutlu insanlar, bir tarafta azmine sevgisini de katarak sporda mücadelesini veren, mutluluk yaşayan çok güzel insan kareleri vardı"

AA'nın “Yılın Fotoğrafları“ oylaması

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Muazzez Ersoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
Muazzez Ersoy, AA ekibini Etiler'deki evinde kabul etti.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Ersoy, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
İlk olarak "haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Ersoy, AA foto muhabiri Kayhan Özer'e ait Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'ın Novi Pazar kentindeki Boşnak Milli Konseyi'ni ziyaretinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir kız çocuğuyla çekilen "Erdoğan sevgisi" isimli fotoğrafa oy verdi.
Ersoy, "Yaşam kategorisi"nde tercihini AA foto muhabiri Zekeriya Karadavut tarafından çekilen "Kostak, profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", "Spor kategorisi"nde ise Abdullah Coşkun imzası taşıyan "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğraftan yana kullandı.
Fotoğrafların çok güzel olduğunu, birbirinden ayırmanın mümkün olmadığını belirten Ersoy, fotoğrafların hayat içindeki sevinç ve dramları belgeleyen eserler olduğunu söyledi.
Sanatçı Ersoy, bütün fotoğrafların çok büyük anlamlar yüklü olduğunu vurgulayarak, "Mutluluk verici fotoğraflar olduğu kadar insanın içini acıtan fotoğraflar da var. Suriye'de, Filistin'de olan olaylar, bebekler, çocuklar, masum insanlar. Bir tarafta sevinen mutlu insanlar, bir tarafta azmine sevgisini de katarak sporda mücadelesini veren, mutluluk yaşayan çok güzel insan kareleri vardı." şeklinde konuştu.

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Sanatçı Muazzez Ersoy
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