Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca cityscape JAK
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

Haber kategorisinde "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğraflar birinci oldu.

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması sonuçlandı.
AA'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde toplam 69 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 260 bin 231 kişi katıldı.
Aralık ayı boyunca devam eden oylamada, haber kategorisinde Wisam Hashlamoun’un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk", yaşamda Cem Öksüz’ün "Türk Yıldızları İzmir’de", sporda ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafları birinci oldu.
"Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" başlıklı fotoğrafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki protestolar sırasında 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu İsrail askerlerinin gözaltına alıp, gözlerini bağlayarak götürmesi görülüyor.
"Türk Yıldızları İzmir’de" başlıklı fotoğrafta, Türk Yıldızları ekibinin, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu kutlamaları çerçevesinde yaptığı gösteri yer alıyor.
"Türkiye’nin sevinci" başlıklı fotoğrafta ise Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye Ampute Milli Takımı’nın, İngiltere Ampute Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olması sonrası oyuncularımızın yaşadığı sevinç objektife yansıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5