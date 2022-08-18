AB ile ilişkileri canlandırmalıyız

İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) 60’ıncı Genel Kurulu yapıldı. TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz tarafından açılış konuşması yapılan genel kurul toplantısı, kurucu ve mütevelli kurum başkanları, destekçi kurum temsilcileri ve delegelerin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet binasında gerçekleşti.

TOBB Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, konuşmasında, Avrupa Birliği ile ilişkilerin Türkiye’nin modernleşme ve zenginleşme süreci için son derece önemli olduğunu belirterek, TOBB olarak kendilerinin bu nedenle AB ile ilişkileri daima önceliklerinin başında tuttuklarını söyledi.

Gümrük Birliği'nin Türkiye’nin üretim kapasitesinin dönüşümü için en önemli araç olduğunu belirten Kopuz, "Katılım müzakereleri Türkiye’nin dönüşüm sürecini daha da genişleterek derinleştirmiştir. Son yıllarda katılım süreci durdu. Türk iş dünyası olarak bu durumdan mutlu değiliz. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu mevcut sorunları göz önünde tutarsak, ilişkileri canlandırma ihtiyacımız bariz şekilde ortadadır." diye konuştu.

Kopuz, başta enerji güvenliği olmak üzere, gıda güvenliği gibi stratejik önemi olan konuların Türkiye-AB ortak çalışma alanına dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümün bir başka önemli iş birliği alanı olması gerektiğini vurguladı.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun Türk ve AB iş dünyası için ciddi katkılar sağlayacağına işaret eden Kopuz, "Esasen, biz yeşil dönüşü-dijital dönüşüm ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu birlikte düşünüyoruz. Bu açıdan Türkiye Yatırım Platformu mekanizmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir an önce işlevsel hale gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İstanbul Ticaret Borsasını temsilen, İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral ve İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Altuntaş katıldı. İSTİB Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral halen İKV Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.