AB ve Azerbaycan iş birliğini güçlendirecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), enerji alanında Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için Azerbaycan ile 28 yıllık Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesi amacıyla müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'deki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Donald Tusk ile görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonunda ikili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

- "Enerji analında stratejik bir ortaklık inşa etmek istiyoruz"

AB Konseyi Başkanı Tusk, verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Azerbaycan AB açısından, bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz önemli bir ortak." dedi.

Azerbaycan'la enerji analında stratejik ortaklık inşa etmek istediklerini kaydeden Tusk, "Azerbaycan, Avrupa'nın enerji güvenliği ve enerji akışının çeşitliliği açısından önemli. Güney Gaz Koridoru'na son şeklini vermek konusunda ortak taahhüdümüz var. Bu, iki taraf için de anahtar önceliğe sahip." ifadelerini kullandı.

- "Mevcut durum sürdürülemez"

Tusk, Azerbaycan'ın kültürler arasında köprü görevi gördüğünü ve bu durumun bölgedeki sorunların çözümü açısından önem taşıdığını söyledi.

Ermenistan işgali altındaki Karabağ'daki durumu da görüştüklerini dile getiren Tusk, "Mevcut durum sürdürülemez. Sorunun askeri çözümü yok. Uluslararası kanunlar çerçevesinde bir anlaşmaya ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Tusk, iki taraf arasındaki ilişkilerin sadece ticaret ve enerjiyle sınırlı olmadığını kaydederek, "Yarın, yeni AB-Azerbaycan Anlaşması için müzakerelerin başlayacağanı ilan etmekten mutluluk duyarım." dedi.

- "Aramızdaki iş birliği büyük bir potansiyele sahip"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de yeni anlaşma için müzakerelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Çok aktif bir siyasi diyaloğumuz var, düzenli olarak buluşuyor, siyasi gelişmeler ve ülkemizdeki siyasi reformlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesindeki demokratik reformların devam etmesine bağlılıklarını dile getiren Aliyev, "Enerji alanındaki iş birliği, Azerbaycan-AB iş birliğinin önemli bir parçası. Avrupa'da gerçekleştirilen en büyük altyapı projelerinden biri olan Güney Gaz Koridoru konusunda başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Güney Gaz Koridoru, enerji güvenliği ve enerji akışının çeşitliği projesidir. Çeşitlilik dediğimde, sadece güzergahlardan değil, aynı zamanda kaynaktan da bahsediyorum." görüşünü paylaştı.

Azerbaycan'ın zengin doğalgaz rezervleri ile Avrupa pazarı için alternatif doğalgaz kaynağı olduğunu anlatan Aliyev, Güney Gaz Koridoru Projesi'nin başarılı şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

- Aliyev'in diğer görüşmeleri

Aliyev, Tusk'un yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker ile de bir araya geldi. Aliyev'in Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile yapacağı görüşme ise iptal edildi.

- AB-Azerbaycan ilişkilerinde enerji büyük öneme sahip

Azerbaycan ve AB arasındaki ilişkiler, 2015 yılında AP'nin ülkedeki insan hakları durumunu eleştiren kararının ardından bozulmuştu. Geçen kasım ayında AB ülkelerinin hükümetleri, Azerbaycan ile 1999 yılında imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması'nın güncellenmesine desteklerini açıklamış, geçen hafta da iki taraf Bakü'de bir araya gelmişti.

Azerbaycan ile ilişkiler, AB için enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltmak açısından büyük önem taşıyor. Azerbaycan gazının, 2019 yılının ilk çeyreğinde Gürcistan, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'dan geçen Güney Gaz Koridoru üzerinden AB'ye ulaştırılması hedefleniyor.