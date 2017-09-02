ABD’de “Türkiye Cumhuriyeti: Zorluklar ve Fırsatlar” konulu konferans

CHICAGO (AA) - Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, St. Ambrose Üniversitesinde “Bugünün Türkiye Cumhuriyeti: Zorluklar ve Fırsatlar” konulu bir konferans verdi.

Başkonsolos Acar, Quad Cities Yahudi Federasyonunun daveti üzerine Illinois ve Iowa eyaletleri sınırında yer alan Quad Cities Metropol Bölgesini ziyaret eti.

Program kapsamında Quad City Times gazetesini ziyaret eden ve burada bir mülakat veren Acar, Figge Sanat Müzesi’nde Yahudi liderlerle, Blackhawk Oteli’nde de Müslüman ve Hristiyan toplumu temsilcileriyle, Quad Cities Sanayi ve Ticaret Odası’nda da bölge iş adamlarıyla bir araya geldi.

Acar, temaslarında darbe girişimi ve FETÖ’nün faaliyetleri, 1915 soykırım iddiaları, Türk-Amerikan ve Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinde durdu.

Acar, Quad Cities ziyaretini St. Ambrose Üniversitesinde gerçekleşen konferansla tamamladı.

Üniversite kampüsündeki Rogalski Merkezde gerçekleşen konferans yoğun gördü. Türkiye’de yaşanan darbe girişimi, FETÖ’nün Türkiye ve ABD’deki faaliyetleri ve Türkiye-AB ilişkilerinin ön plana çıktığı konferans sonunda Acar soruları da yanıtladı.

Acar, Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sırasında 250 masum vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını hatırlattı. Acar, FETÖ’nün dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışarak söz konusu kanlı girişimi “masum” göstermek için yoğun çaba harcadığını söyledi. Acar, lideri Pennsylvania yaşamakta olan FETÖ’nün ABD’deki faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiğine ve büyük bir tehlike potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.