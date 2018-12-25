Abdi İbrahim'e ödül yağmuru

106 yıllık köklü geçmişiyle Türk ilaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim’e, 8. Altın Havan Ödülleri ve Doktorclub Awards’dan 2 yeni ödül geldi. Abdi İbrahim, Altın Havan Ödülleri’nde AbdiBio ile ‘Biyoteknoloji Yatırımı’ ödülüne, Doktorclub Awards’da ise, ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ kampanyası ile Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.



Altın Havan Ödülleri’nde ‘Biyoteknoloji Yatırımı’ ödülünü kazanan AbdiBio’nun açılışı, 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleşti. 450 milyon TL yatırım tutarına sahip Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio 13 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu. Yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesine sahip tesiste hücre bankasından başlayarak nihai ürüne kadar olan tüm üretim süreçleri gerçekleştirilebiliyor. AbdiBio, kronik hastalıkların tedavisinde büyük rol üstlenmesinin yanında cari açığın düşürülmesine de katkı sunacak.



Abdi İbrahim’e bir diğer ödül ise Doktorclub Awards’dan geldi. ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ kampanyası, sağlık profesyonelleri tarafından düzenlenen Doktorclub Awards’da Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Abdi İbrahim’in 2012 yılında başlattığı ‘Akılcı ilaç kullanımı’ kampanyası, bilinçli ilaç kullanımına dair çeşitli aktiviteler ve sosyal medya kullanımı ile farkındalık yaratarak davranış değişikliği oluşturabilmeyi hedefliyor.





