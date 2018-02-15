Adana 12. Kent, Isıtma Soğutma ve İnşaat Fuarı açıldı

ADANA (AA) - Adana 12. Kent, Isıtma Soğutma ve İnşaat Fuarı törenle açıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe başarılar diledi.

Terörle mücadelenin devam ettiğini belirten Demirtaş, "Ülkemizi ve insanımızı terörle, ekonomik enstrümanlarla hizaya getirmek isteyen iç ve dış mihraklara en güzel cevabı hem kahraman Mehmetçiklerimizle hem de milletimizin fedakar, cefakar ve çalışkan evlatlarıyla veriyoruz. İçinde bulunduğumuz bu koşulları kenetlenerek birlik ve beraberlik içinde aşmalıyız. Ekonominin her alanında kamu, özel sektör sırt sırta vermeli, devletimizin ve hükümetimizin sağladığı teşvik ve istihdam paketleriyle sıkıntıları bertaraf etmeliyiz." dedi.

Demirtaş, fuarların farklı paydaşları bir araya getirerek artı güç oluşturan ve ürünlerin pazarlanması için zemin hazırlayan önemli organizasyonlar olduğuna işaret ederek, bir vitrin olan fuarları en iyi şekilde kullanan firmaların rekabet ve pazarlama gücünün artacağına inandığını dile getirdi.

İnşaat sektörünün ülkenin lokomotif sektörlerinden olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, özellikle 2001 krizinden sonra yurt dışına açılan Türk müteahhitlik firmalarının dünyada önemli bir konuma yükseldiğini söyledi.

Demirtaş, yapı sektörünün 200 sektörü doğrudan veya dolayı olarak etkilediğini belirterek, "İnşaat sektörü kentimizde özellikle istihdam anlamında ön plana çıkmakta ve ekonomik büyümenin temel göstergelerinden birini oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre Adana'da 2016 yılında konut satışı 27 bin 773 iken, 2017'de 31 bin 351'e yükselmiştir. Bu artışın hem Adana ekonomisine hem de yapı sektörüne olumlu yansıdığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Fuara gelen iş adamı sayısı arttı"

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Adana'nın en büyük inşaat fuarının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının fuarı uluslararası bir organizasyona dönüştürmek olduğunu anlatan Alagöz, "Geçen yıl 80 iş adamını iş bağlantısı yapmak üzere dünyanın dört bir tarafından misafir etmiştik bu sene bu rakam 160'a çıktı. Kısmet olursa önümüzdeki yıl bu rakamları çok daha yükseğe çıkarma azmi ve hedefi içindeyiz. Geçen yıl fuarımızı 40 bin 427 kişi ziyaret etmişti. Bunların büyük bölümü alım heyeti ve iş adamlarından oluşuyordu, hedefimiz yine aynı oranda bu rakamları yukarılara doğru taşımak." diye konuştu.

Alagöz, fuarcılıkta Türkiye'nin bir numarası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve diğer protokol üyeleri stantları gezerek firma temsilcileriyle görüştü.

İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar çok sayıda ürünün sergilendiği fuar, 18 Şubat'a kadar gezilebilecek.

