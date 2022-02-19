Adıyaman'da arılar badem bahçeleri ile buluşuyor

Vali Mahmut Çuhadar’ın himayesinde düzenlenen işbirliği protokolüne, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, TAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nebi Koca, Şanlıurfa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kenan Kaya, Besni Badem Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Sağ, Sert Kabuklu Meyve Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, Adıyaman, Besni ve Kahta Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Paydaşlar arasında imzalanan işbirliği protokolü ile arı ürünleri üretimini ve çeşitliliğini artırmak, ürün kalitesi ve bademin veriminin artırılmasını sağlamak amacıyla arı kovanları badem bahçeleri içerisinde dağıtıldığında kovan başı 70 TL bahçe sahibi tarafından arıcılara ödeme yapılacak.

Protokol öncesi Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Adıyaman il genelindeki mevcut badem varlığı ile arıcılık faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaptı.

Törende konuşan TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, “Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. 55 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Badem dediğimiz zaman akla ABD gelmektedir. Ancak ABD bal üretimi yapan bir ülke değil, balı bizden alıyor. Bugün bu proje ile ilk defa bir basamak bir kapı açılıyor. Bu kapıda Adıyaman’da valimizin himayelerinde açılıyor. Bunu çok önemsiyorum. Bugüne kadar polinasyonda biz ancak ayçiçeğini kullanabiliyorduk. Bunu bademde kullanamadık. Badem dediğimiz zaman polinasyon dediğimiz zaman ilk akla gelen yerde Adıyaman olacak. Bugün Türkiye’de tarımla arıcılığı Adıyaman’da buluşturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar ise, “İlimiz badem verimi ise İVA verilerine göre ilçelere göre değişiklik göstermekle birlikte 8 ile 13 kg/ağaç olarak gerçekleşmiştir. 4 milyon ağaç varlığımızın açan çiçeklerinin ilimizi bir beyaz gelinlik gibi süslerken her ağaçtan alınan badem verimini de artırmak yani her çiçeğin meyveye dönüşmesini sağlamak için en önemli gereksinim ağaçlarda polinasyonu gerçekleştirmektir. Bunun içinde en güçlü polinatör arıdır. Badem bahçelerinde verim arının polinasyon için bahçede uygun konumlarda bulundurulması ile yüzde 100’e yakın artmaktadır. İlimiz arı yetiştiriciliğinde de hedefimiz olan 100 bin kovan sayısına adım adım ilerlemektedir. İlimizde arı yetiştiriciliği 944 işletmede 75 bin 640 kovan varlığıyla toplam 764 .300 kilogram bal elde edilmiş olup son dönemlerde tarım il müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu projeler ile üretilen alternatif arı ürünlerinde çeşit ve miktarda artışlar olmuştur. Alternatif arı ürünleri üretimine destekler sayesinde 2021 yılında ilimizde 4270 kilogram polen, 563 kilogram propolis, 18 kilogram arı sütü üretilmiş ayrıca son dönemlerde yapılan alternatif arı ürünleri üretimine destekler sayesinde arı zehri üretimine başlanmış olup gr fiyatı 300 TL’ den sözleşmeli üretim modeli ile üretime başlanmıştır.

Bugün paydaşlarımız arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kovan başı 35 TL toplu indirildiğinde bahçe içerisine dağıtıldığında ise kovan başı 70 TL bahçe sahibi tarafından ödeme yapılacağı ve daha birçok hem arı yetiştiricimizin hem de badem yetiştiricimizin hak ve sorumlulukları belirlenmiş ve sözleşmeye yerleştirilmiştir.

2022 yılında hedefimiz 50.000 dekar badem alanını 30.000 kovan ile buluşturmaktır. Şu anda Türkiye’de badem üretiminde ve yetiştiriciliğinde ilk sıralardayız. Her geçen gün badem alanlarımız gittikçe artıyor. İmzalanan bu protokolün ilimiz Badem Üreticileri ve Arı Yetiştiricilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit’ de, “Yapılan program Türkiye’de model bir programdır. Arı badem buluşmasıdır. İnşaallah arıyı bademle buluşturacağız. Hem badem üreticimizin verimi artacak hem de arıcılarımıza katkı sağlayacağız. Böylece koloniler güçlenecek, bal döneminde daha verimli bir bal almış olacağız. Protokolün Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Sert Kabuklu Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiğini belirterek, “Bugün imzalayacağımız protokol ile arı ile bademi buluşturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz” dedi.

Besni Badem Birliği Başkanı Mehmet Ali Sağ ise “Bugün imzalayacağımız işbirliği protokol Türkiye’de model bir proje olup arı ile bademin buluşması projesidir. Bu proje ile hem badem üretiminin verimi artacak hem de arıcılarımıza katkı sağlanmış olacak. Valimizin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” cümlelerini kullandı.