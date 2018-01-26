Afrika'nın başkentinde mağaza açtı Türk mobilyasının kalitesini dünyanın birçok noktasına taşıyan ve 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Doğtaş, Afrika’da yer alan mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Kenya’da 850 metrekarelik ilk mağazasını açtı.



Doğtaş, Afrika'da (Kenya) mağaza açarak yurtdışındaki mağaza sayısını 51'e çıkardı.



Doğtaş, Afrika’da yaygınlaşıyor





Yaşam alanlarına rahatlık, konfor ve şıklık getiren tasarımlara imza atan Doğtaş, oturma gruplarından, yemek odalarına, yatak odalarından genç mobilyalarına ve birbirinden özellikli yataklara kadar portföyünde bulunan geniş ürün yelpazesiyle Kenya pazarına giriş yaptı. Doğtaş, 2018 yılında, başta Afrika bölgesi olmak üzere birçok pazarda yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Tasarımlarını dünyanın birçok ülkesinde bulunan konsept mağazalarında müşterileriyle buluşturan Doğtaş’ın, Kenya’daki yatırımı, Türk ve Kanadalı iş adamları tarafından Afrika'nın başkenti olarak bilinen Nairobi'de kurulan Home Art Africa Limited şirketiyle işbirliğinde gerçekleşti. Mobilya, inşaat dekorasyon ürünleri perakendeciliği alanında faaliyet gösteren Home Art Africa, markanın yeni mağazalarıyla önümüzdeki dönemde bölgede yaygınlaşmayı hedefliyor.



Doğtaş’ın 2018 yılı ilk çeyreğinde, Kenya dışında; Sudan, Zambiya, Liberya gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Lübnan, Kosova ve Kıbrıs’ta da yeni konsept mağazaları açılacak.



Doğtaş’ın Kenya’da açılan mağazasıyla ilgili konuşan Doğtaş CEO’su Ersin Serbes; “2018’deki stratejimiz gelişmekte olan ülkelerde büyümek, Afrika’da yaygınlaşmak ve Uzak Asya pazarlarına giriş yapmak. Bu yıl hem mevcut pazarlarda güçlenmek hem de yeni pazarlarda yaygınlaşmak istiyoruz ve yurtdışında 20’nin üzerinde yeni konsept mağazamızdan açmayı hedefliyoruz. Biz sektörü daha ileriye taşıyacak, markalarımızı temsil edecek yatırımcılarla iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz.Dünyanın birçok noktasından gelen tüm yatırımcı başvurularını da titizlikle değerlendiriyoruz.Kenya pazarına giriş yapmış olmak bizim için mutluluk verici. İş ortağımız Home Art Africa ile güzel bir başlangıç yaptık. İlerleyen günlerde yeni yatırımlara da imza atmak istiyoruz. Bu yıl ihracat hedeflerimiz yüksek” dedi.



