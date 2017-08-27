Afyonkarahisar 16. Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin Zafer Haftası münasebetiyle bu yıl 16.'sını düzenlediği Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali büyük ilgi gördü.

Akarçay rekreasyon alanında gerçekleşen festivalde yurt dışından Bosna-Hersek, Gürcistan, Kırgızistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya yurt içinden Ankara ve Aydın'dan gelen halk oyunları ekipleri sahne aldı.

Uluslararası Zafer Halk Oyunları Festivali Afyonkarahisar halkı tarafından beğeniyle izlendi. Gürcistan ve Kırgızistan halk oyunları ekiplerinin gösterisi seyirciler tarafından büyük alkış aldı.

Daha sonra havai fişek gösterisi yapıldı.

Afyonkarahisar 16. Uluslararası Halk Oyunları Festivaline Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve eşi, Almanya Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ve eşi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Vali Yardımcısı Erhan Günay ve çok sayıda kişi katıldı.