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Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya'daki Mount Agung Yanardağı, bu hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başladı. 

Agung Yanardağı yeniden kül püskürtmeye başladı

CAKARTA
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Mount Agung Yanardağı, bu hafta içinde ikinci kez kül püskürtmeye başladı. 
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), salı günü yeniden faaliyete geçen Mount Agung Yanardağı'nın dün akşam ikinci kez duman ve kül püskürttüğünü duyurdu. 
Dumanlar dağın zirvesinden 500 metre yukarıya ulaştı
Dumanları dağın zirvesinden yaklaşık bin 500 metre yukarıya ulaştığını belirten BNPB, aktif olan en üst ikinci seviyedeki alarm durumunun ise değişmediğini açıkladı.
Bölgede, uluslararası ve yerel olmak üzere Bali seferi olan yaklaşık 30 uçuş iptal olurken, yetkililer bölgedeki havalimanının faaliyetini sürdürdüğünü ve uçuşlar için de hala güvenli olduğunu ifade etti.
Öte yandan salı günü meydana gelen volkanik püskürmede de çıkan dumanlar, dağın zirvesinden 700 metre yukarıya ulaşmış ve bölge halkına yanardağdan 6 kilometre uzakta durmaları uyarısı yapılmıştı. 
Muhabir: Mahmut Atanur
 

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Anahtar Kelimeler:
Mount Agung YanardağıEndonezyaDünyaBali Adası
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