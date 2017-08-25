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Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması

- Etkinlik kapsamında karakucak güreşi ve gökbörü oyunu sahnelendi

Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesi bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması" kapsamında karakucak güreşi ve gökbörü oyunu izleyenlerin beğenisini kazandı.
Şenlik kapsamında ilçenin Çarho mesire alanında düzenlenen karakucak güreş müsabakaları ve gökbörü oyunu, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.
Mehter takımının gösterileriyle başlayan şenlikte, Ahlat ve Gaziantep'ten gelen halk oyunları ekipleri, birer gösteri yaptı.
Güreş müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri, güreş ağası Nafiz Deniz ve protokol üyeleri tarafından verildi.
Ödül töreninin ardından konuşan Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, "Oğuz boylarının temsilcileri burada. 24 Oğuz boyunun Anadolu'ya yayıldığı adres Ahlat'tır. Şimdi geri dönüş yapıyoruz. Yani, gittiler tekrar geliyorlar. Sağ olsunlar 26. Ahlat-Avrasya Kültür buluşması şenliklerimize renk kattılar." dedi.
Daha sonra Ahlat Kayı Okçuluk ve Spor Kulübünü ziyaret eden protokol üyeleri, burada ok atışı yaparak toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tekbıyıkoğlu ve Ahlat Belediye Başkan vekili İlhami Gülşen Türkmen çadırlarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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