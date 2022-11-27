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Ahmet Bolat'tan gurbetçiye memleket müjdesi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın memleket özlemini, Türkiye hasretini gidermek için bilet fiyatlarında indirim talebimizi hayata geçiren THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’a yurtdışı Türkler ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bolat'tan gurbetçiye memleket müjdesi

THY memleketini özleyenler için kampanya başlatıyor...THY, Avrupa’da yaşayan ve memleket özlemi çeken gurbetçiler için “Sebepsiz yere özlediysen ver elini memleket” sloganıyla “Aile İndimi” yaptığını açıkladı.

Kampanya hakkında bilgi veren THY, ailesiyle birlikte yaşadıkları ülkeden Türkiye’ye gidiş-dönüş yapacak gurbetçiler için yüzde 30 indirim yapacağını duyurdu.

İndirim için en az 3 en fazla 9 kişi olmak zorunda

Detaylı açıklama yapan Türk Hava Yolları indirimin; en az 3, en fazla 9 kişi için yapılan rezervasyonlarda geçerli olacağını duyurdu. Kampanya, tüm ekonomi sınıf uçuşlarda geçerli olup; kampanya kapsamında yapılan indirimlere vergi ve harçlar dahil değildir açıklaması yapıldı.

Kampanya 28 Kasım’da Başlayacak

Kampanyalı biletlerin satışının 28 Kasım’da başlayıp 4 Aralık’da biteceği kaydedilirken, ucuz biletlerin 1 Mayıs ile 30 Eylül tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacağı bildirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın memleket özlemini, Türkiye hasretini gidermek için bilet fiyatlarında indirim talebimizi hayata geçiren THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’a yurtdışı Türkler ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet BolatThy
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