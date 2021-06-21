Akademi girişimcilikte bende varım diyecek

24 Haziran Perşembe günü saat 13.00 ile 17.30 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek Zirve herkesin katılımına açık olacak. Zirve katılımcıları soru ve görüşlerini sunabilecekler. Bu yıl ilk defa yapılan zirve7nin geleneksel hale gelmesi hedefleniyor.

Zirve Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi (Girişim Limanı) ile yeni nesil ekonomi haberciliğinde önderlik yapan KanalEkonomi’nin işbirliğinde gerçekleşece.

Akademide Girişimcilik Zirvesi’ne katılarak çok önemli projelerini anlatacak olan bilim insanları ve oturum başlıkları şöyle:

1. OTURUM 'AKADEMİDE GİRİŞİMCİLİK'

1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Eyesoft AŞ. Kurucu Ortağı, Görsel İşitsel Sistemler Merkezi Başkanı ve Uzaktan Eğitim Merkez Başkanı Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY

2. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mikronos Biyomedikal ve Danışmanlık A.Ş. Kurucu Ortağı Prof. Dr. Özlem YALÇIN

3. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Mentor Derneği Başkan Yardımcısı, TETFİT Marka CEOsu ve TETLAB Fikir Fabrikası Kurucusu Doç. Dr. Leyla TÜRKER ŞENER

2. OTURUM 'DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK'

4. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi, Thiscover Me Platformu Kurucusu ve TOBB İzmir KGK Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ

5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Çocuk Hekimi ve Yenidoğan Uzmanı, RISE Together Kurucusu ve Tıbbi Simülasyon Eğitmeni Doç. Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU

6.Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi, Girişimcilik Merkez Müdürü ve İş ve Meslek Danışmanı Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ

3. OTURUM 'SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK'

7.Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi,UNESCO Bilim Komitesi Üyesi, Gasturder YK Üyesi, Tabader YK. Başkanı,Teknopark Yöneticisi ve ULUTEM Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa BAYRAM

8. Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi,Kariyer Merkezi Kurucu Müdürü, İ.İ.B.F Dekan Yardımcısı, KÜSİ Muş İl Temsilcisi Doç. Dr. Zeliha TEKİN

9. 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi,Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı veTarımsal Yayım ve Haberleşme Uzmanı Prof. Dr. Kürşat DEMİRYÜREK

Zirve’de gerçekleştirilecek oturumların moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Yöneticileri Murat Gülderen ve Çiğdem Subaşi ile Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu yapacak.

Zirve’yi gerçekleştiren Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu ve KanalEkonomi Kurucu Başkanı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da açılış konuşmalarında önemli bilgiler paylaşacak.

İŞ DÜNYASI TAM KADRO KATILIYOR

İlk defa yapılan ve geleneksel hale gelmesi hedeflenen Akademide Girişimcilik Zirvesi’nde ülkemizin önde gelen iş insanları da başarı hikayelerini anlatacak. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın önderliğinde gerçekleşecek Zirve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin ihracatta rekorların hikayesini anlatması ile başlayacak. Daha sonra farklı alanlarda başarı hikayesi yazan ve hayır işlerinde ilklere imza atan Abdulkadir Konukoğlu (SANKO Holding Onursal Başkanı) açılışta önemli bir konuşma yapacak. Başarı hikayeleri bölümünde mobilya konusundaki başarılarından sonra şimdilerde atık konusunda adımlar atan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, arı ürünleri konusunda devrim yaratan projelere imza atan Bee’o Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı ve dijitalleşme konusunda ilkleri başaran Wediacorp Holding Kurucusu Funda Şen konuşmaları yer alacak.