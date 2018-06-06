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Albaraka Türk, sözleşme işlemlerini dijital ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, müşterilerinin bankacılık işlem sürelerini ve sözleşme prosedürlerini kısaltmak için geliştirdiği Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'ni (BHS) kare barkod uygulamasıyla dijital ortama taşıdı.Albaraka...

Albaraka Türk, sözleşme işlemlerini dijital ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, müşterilerinin bankacılık işlem sürelerini ve sözleşme prosedürlerini kısaltmak için geliştirdiği Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'ni (BHS) kare barkod uygulamasıyla dijital ortama taşıdı.
Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, dijital çağın katılım bankası olma vizyonu doğrultusunda yeni ürün ve hizmetler ortaya koyan banka, bankacılık işlem sürelerini ve sözleşme prosedürlerini kısaltmak için geliştirdiği BHS ile sektöründe en az sayıda imzayla sözleşme alan banka oldu.
Söz konusu sözleşmeleri kare barkod uygulamasıyla dijital ortama taşıyan Albaraka Türk, hem çalışanlarının hem de müşterilerin hayatını kolaylaştırdı.

- BHS

Albaraka Türk, iş ortağı olarak gördüğü müşterilerinin hesap açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, sürecin hızlandırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla "hesap açılış süreci/sözleşmeleri" uçtan uca yeniden güncelledi.
BHS ile müşterilerin sözleşme doldurarak zaman kaybetmesi önlenirken, şube personelinin bilgileri sistem üzerinde giriş yapmasına imkan tanındı. Böylece müşteriden minimum bilgi ve imza istenerek sürecin tamamlanması sağlandı.
Bu bağlamda daha önce müşteriden alınan imza sayısı 17'den 5'e, müşterinin el ile doldurması gereken bilgi sayısı 65'ten 2'ye, belge sayısı da 10'dan 2'ye düşürüldü ve tek seferde alınmak üzere BHS'ye eklendi.
Yeni uygulamayla Albaraka Türk, hesap açılış ve sözleşme süreçlerinde "sektörün en iyisi" konumuna geldi.

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SözleşmeDijital OrtamBHSAlbaraka Türk
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