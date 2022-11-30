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Ali Kopuz: Büyüme oranını olumlu karşılıyoruz

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 3. çeyreğe ilişkin GSYH verilerini değerlendirirken, “Savaş, salgın, jeopolitik riskler gibi çeşitli olumsuzlukların yatırımları, üretimi, ihracatı ve istihdamı baskıladığı olağanüstü bir dönemden geçmemize karşın elde edilen büyüme oranını olumlu karşılıyoruz” dedi.

Ali Kopuz: Büyüme oranını olumlu karşılıyoruz

Türkiye ekonomisinin Pandemi sonrası normalleşme süreciyle birlikte ilk iki çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüğünü hatırlatan Ali Kopuz, “Küresel risklerin üretim, ihracat ve yatırım öngörülebilirliğini azalttığı bu süreçte en önemli ticaret ortağımız olan Euro Bölgesi ekonomisi yıllık bazda 2,1 büyüdüğünü göz önüne alırsak, Türkiye’nin yakaladığı yüzde 3,9‘luk büyüme rakamının ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği uzun vadeli sürdürülebilir Türkiye büyüme modeli bu zorlu konjonktüre rağmen güçlü durmamızı sağlıyor” dedi.

Tarımdaki yüzde 1,1’lik büyümeye de dikkat çeken Başkan Ali Kopuz, “Ağustos ayında tarımdaki daralmanın büyük oranda mevsimsel olduğunu belirtmiştim. Nitekim hasat dönemiyle birlikte güçlü gelen rekolte rakamları sonrası pozitif büyümeyi yakaladık. Ancak tarımsal hasılamızın toplam büyümedeki payı halen potansiyelimizin altında bulunuyor. Şu an uygulanan etkin politikalarla tarımsal hasılamızı en kısa sürede hak ettiği noktaya taşıyacağımıza gönülden inanıyorum” dedi.

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