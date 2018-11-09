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“Alman iş dünyası küresel ihtilaflardan endişeli“

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer: - "ABD ile ticarette bariyerler endişesi, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkıyor" - "ABD’de vergi reformuyla sağlanan özel teşvik sayesinde, ABD, Alman şirketleri için en önemli pazar olarak kalmaya devam ediyor"

“Alman iş dünyası küresel ihtilaflardan endişeli“
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BERLİN (AA) – Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Eric Schweitzer, küresel ekonomik büyümenin ivme kaybettiğinin "kesin" olduğunu belirterek, “Uluslararasılaşmış Alman ekonomisi ve şirketleri bundan doğrudan etkileniyor.” dedi.
Alman Yurtdışı Ticaret Odaları (AHK'lar) tarafından eylül ve ekim aylarında 3 bin 500 Alman şirketin katılımıyla yapılan “küresel iş görünümü” anketi sonuçları Schweitzer ve DIHK’in Dış Ticaret Direktörü Volker Treier tarafından Berlin’de açıklandı.
Schweitzer, küresel ticaret politikalarındaki sorunların baş döndürücü olduğunu belirterek, küresel gündemi ABD’nin ticaret politikaları ve bu ülkenin Çin ile ticaret ihtilaflarının belirlediğini vurguladı.
DIHK Başkanı Schweitzer, ABD ara seçimlerinde sonuçlara bakıldığı zaman ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikasında bir tutum değişikliği beklemek için çok az sebep olduğunu ifade etti.
Schweitzer, "Bunların Alman ekonomisi üzerindeki etkisi açıkça görünüyor. ABD ile ticarette bariyerler endişesi, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkıyor. ABD’de vergi reformuyla sağlanan özel teşvik sayesinde, ABD, Alman şirketleri için en önemli pazar olarak kalmaya devam ediyor. Ama kendimizi kandırmayalım, ticaretteki anlaşmazlıklar, özellikle ABD’de otomobil ithalatı konusunda planlanan vergiler, sadece ertelendi. Burada AB'nin ortak hareket ederek tek sesli konuşması önemli olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve Çin arasındaki ticari ihtilafların Alman ekonomisini etkilediğine dikkati çeken Schweitzer, Alman şirketlerinin hem Çin'de hem de ABD'de şube veya ortaklıklarıyla temasta olduklarını,her iki pazarın da Almanya açısından vazgeçilmez önemde olduğuna işaret etti. Schweitzer, küresel ticaret ihtilaflarında çözümün Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) bulunabileceğine işaret ederek, Alman ekonomisinin küresel çapta fırsatları yakalamada şu ana kadar başarılı olduğunu kaydetti.
Almanya’nın “ev ödevini” yapmasının zamanı geldiğini belirten Schweitzer, ülkede iş dünyası olarak genişbant internet ve elektrik ağlarının altyapısının genişletmesini ve acil bir vergi reformu yapılmasını istediklerini ifade etti.
DIHK’in Dış Ticaret Direktörü Volker Treier de anketin sonuçlarının endişe verici olduğunu belirterek, Alman iş dünyasının küresel ekonomiye dair beklentisinin aşağı yönlü olduğunu kaydetti.
Ankete göre, Alman şirketlerinin yüzde 27’si faaliyette bulundukları ülkelerde ekonomide iyileşme beklerken, bu oran ilkbaharda yapılan ankette yüzde 40 seviyesinde bulunuyordu. Bulundukları ülkelerde ekonomide kötüleşme bekleyenlerin oranı da yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseldi.
Almanya’nın ihracatının bu yılın başında yüzde 6,5 büyümesini beklediğini açıklayan DIHK, bunu yüzde 2,8’e düşürürken, gelecek yıl için yüzde 2,5 olacağını tahmin ediyor.
Avrupa’nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Almanya, geçen yıl 1 trilyon 279 milyar avro ihracat yapmış, ülkenin ticaret fazlası bir önceki yıla göre 4 milyar azalarak yaklaşık 245 milyar avro olmuştu.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin bu yılın ocak-eylül dönemindeki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 988 milyar avroya yükseldi.
İran’a karşı uygulanan yaptırımlar, İngiltere’nin AB’den ayrılışı (Brexit), Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) ticaret ihtilaflarını çözmede yetersiz kalması, küresel ticaretteki kural dışı tarifeler, İtalya borçları ve bütçe tartışması, ABD-Çin ve Avrupa arasındaki ticaret ihtilafları önümüzdeki yıl da Alman ekonomisini etkileyecek gelişmeler olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel TicaretAlmanyaAlman Sanayi Ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Eric Schweitzer
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