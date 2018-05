Alman şirket Kocaeli'de asansör ve yürüyen merdiven üretecek

KOCAELİ (AA) - Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, "Son 15 yıllık süreçte 195 milyar dolara yakın doğrudan yatırım çektik ki 2002 yılı öncesinde bu rakam sadece 15 milyar dolardı. Yine aynı zamanda 2002'de Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı sadece 5 bin 600 iken günümüzde 60 bine yakın yabancı sermayeli firma Türkiye'de yatırım yaptı." dedi.

Almanya merkezli Thyssenkrupp Asansör Türkiye tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 20 milyon avro yatırımla hayata geçirilen asansör ve yürüyen merdiven fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Ermut, burada yaptığı konuşmada, global şirketlerdeki Türk yöneticilerin daha üst düzey görevlerde olmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirterek, bu kişilerin aynı zamanda da Türkiye'nin söz konusu şirketlerde ülkenin bir temsilcisi gibi kendilerine destek verdiklerine dikkati çekti.

Thyssenkrupp'un Türkiye pazarında faaliyet gösterdiğini, kamu kurumlarının özellikle belediyelerin altyapı projelerinde yer aldığını belirten Ermut, "Bu yatırımıyla yerli üretim noktasında ülkemize ciddi katkı sağlamış olacak. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye'de her zaman bahsettiğimiz Türkiye'nin avantajlı konumunu gözler önüne seriyor." şeklinde konuştu.

Arda Ermut, ilk etapta yıllık yaklaşık bin 200 ünite üretim kapasitesine sahip bu tesisten Doğu Avrupa, Türk cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarına ürün tedarik edileceğini, dolayısıyla bu fabrikanın ihracata da katkı sağlayacağını vurguladı.

Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketlerin sadece Türkiye'deki pazar için ülkede bulunmadığına işaret eden Ermut, aynı zamanda ülkenin avantajlı konumu sayesinde kolayca ulaştıkları toplamda 1,6 milyarlık nüfusa ve 28 trilyon dolarlık GSMH'lik potansiyeli için Türkiye'ye geldiklerini kaydetti.

- "Ülke olarak yerlileşmeye önem vermiş durumdayız"

Türkiye'de faaliyete geçen her fabrikanın aynı zamanda ülkenin ithalat bağımlılığını da azaltan bir etken olduğuna vurgu yapan Ermut, TYDTA olarak ithalat bağımlılığını azaltan ve ihracatı artıran sektörlere öncelik verdiklerini söyledi.

Ermut, açılışı yapılan tesisin ilk yıl için yüzde 50, önümüzdeki yıllarda yaklaşık yüzde 90'a varan yerlilik oranları sağlamasının beklendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Thyssenkrupp grubu yatırımı bu yönüyle de önem arz ediyor. Ülke olarak yerlileşmeye önem vermiş durumdayız. Enerji ve savunmada dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz, bu alanlarda yerliliği artırıyoruz. Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu, bu sayede önümüzdeki dönemde özellikle kimya, ilaç sanayi, yarı iletkenler, makine tesisat, motorlu kara taşıtları, gıda ve bilişim gibi katma değerli yüksek alanlarda inşallah daha fazla yerlileştirme sağlandığını, bu konuda Türkiye'mizde tedarik zincirindeki boşlukları doldurarak, özellikle bu alanlarda yatırımlar yapıldığını göreceksiniz."

- "60 bine yakın yabancı sermayeli firma, Türkiye'de yatırım yaptı"

Yatırımcıların, Türkiye'deki yatırım ortamına olan güvenlerinin de her şart altında devam ettiğini anlatan Ermut, "2003-2017 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 5,7 oranında büyüdük ve 2017 yılında da G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduk. Son 15 yıllık süreçte de 195 milyar dolara yakın doğrudan yatırım çektik ki 2002 yılı öncesinde bu rakam sadece 15 milyar dolardı. Yine aynı zamanda 2002'de Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı sadece 5 bin 600 iken günümüzde şu anda 60 bine yakın yabancı sermayeli firma Türkiye'de yatırım yaptı." diye konuştu.

Ermut, Türkiye'ye yatırım yapılması konusunda geçmişte birtakım avantajların olduğunu ancak bunların yatırım çekmede yeterli olmadığına işaret ederek, siyasi istikrarın sağlanması ve gerekli adımların atılmasıyla daha fazla yatırımın ülkeye çekildiğini anlattı.

Ülkenin 24 Haziran'da bir seçime gideceğini dile getiren Ermut, "Önümüzdeki dönemde yürütme ve yasamanın daha güzel bir şekilde ayrıldığı ve daha performans odaklı, doğrudan özel sektörle bağlantıların güçlü olduğu bir sistemde inşallah önümüzdeki dönemde yatırım ortamının ne kadar çok daha hızlı iyileştiğini, ülkemize gelen yatırım noktasındaki artışları hep beraber gözlemleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'nin bu konuda çok ciddi sıçramalar yaptığı bir dönem olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bize çok büyük güven veriyor"

Thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Ercan Keleş de şirket ve faaliyet gösterdikleri asansör ve yürüyen merdiven sektörünün durumu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin gelişen ekonomisiyle kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Keleş, "Türkiye'nin ekonomisi büyük, güçlü ve hızlı gelişiyor. 2016'da 836 milyar dolarlık GDP ile Avrupa'da 6. sıradaydı. Gelişme hızına baktığımızda bizim tahminimize göre gelecek 5 yılda ortalama yüzde 5'in üzerinde büyüyecek. Bu da Avrupa içerisinde en hızlı gelişen ekonomi olduğunu gösteriyor." dedi.

Keleş, Berlin'de 2006 yılında yeni havalimanı yapma kararı alındığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"O zaman o projeyi 1 milyar dolara verdiler. 12 sene oldu havalimanı hala başlamadı ve masraflar 5 milyar dolara çıkmış. Aynı zamanda Türkiye'de Marmaray, köprüler, havalimanı gibi birçok proje uygulandı. Bu Türkiye için bize çok büyük bir güvenç veriyor. Onun için kendimize hedef verdik, gelecek 5 sene içerisinde işçi sayımızı 2 bin 500'e, şube sayımızı 20'ye çıkarmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Ermut, Thyssenkrupp Elevator Küresel Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Keleş, Thyssenkrupp Asanör Türkiye Genel Müdürü Turgay Şarlı, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar tesisin açılış kurdelesini kesti.

- Thyssenkrupp Dilovası Fabrikası

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 milyon avro yatırımla inşa edilen fabrikada, ilk etapta yılda bin 200 ünite yürüyen merdiven üretilecek. 23 bin metrekare kapalı alan sahip tesiste üretilen "Made in Türkiye" damgalı yürüyen merdivenler Türkiye pazarının yanı sıra Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarına ihraç edilecek.

İlk yıl için yüzde 54 yerlilik oranıyla faaliyete başlayan firma, 2020'de yerlilik oranını yüzde 90'a, istihdamını da 5 yıl içerisinde 2 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.