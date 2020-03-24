Alternatif Bank’tan koronavirüsle mücadeleye destek

Alternatif Bank, Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için müşterilerinin yanında yer alıyor. Bu doğrultuda müşterilerine sunduğu desteklere bir yenisini ekleyen Banka, tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleyebileceğini açıkladı.

Alternatif Bank çalışan ve müşterilerinin sağlıklarını korumak için aldığı geniş önlemlere ek olarak, 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemlerini ücretsiz sunarken, ATM’lerden günlük para çekme limitini ise 3.000 TL’ye yükseltmiş bulunuyor.