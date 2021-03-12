Altın Pusula Ödülleri'ni aldılar dünyayı korumaya söz verdiler

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni; Opet Petrolcülük, Sanko Holding, Turkcell, Türk Telekom ve Zorlu Holding’in katkılarıyla gerçekleştirildi. 19’uncu Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 11 Mart Perşembe günü, Covid-19 önlemleri kapsamında Conrad Otel’de gerçekleştirilen törende açıklandı.
“Söz veriyoruz”
19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, “Halkla ilişkiler sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek fiziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.
Sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Karakaş, “Bugün dünya, büyük ve hızlı bir dönüşüm içinde. Üretim süreçleri, çalışma şekilleri, tüketici tercihleri, kısaca her şey değişti. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi, geçen 10 yılın öne çıkan trendleri daha da yükseldi. Böylece bizler, iletişim sektörünün profesyonelleri olarak; içinden geçtiğimiz bu dönüşüm sürecindeki rolümüzü, daha iyi bir dünyanın inşasına katkı sağlamak için değerlendirebiliriz. Bizler; gezegenimizin ve doğal olarak insanlığın geleceği için sürdürülebilirlik konusunda treni yakalayabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. İletişim danışmanları olarak bizler biyoçeşitliliği sürdüren, tek yuvamız olan dünyayı koruyan ve ona değer veren bireyler olacağımıza söz veriyoruz” açıklamasını yaptı.
Altın Pusula’da 300 yakın proje ödül için yarıştı
19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300 yakın proje ile başvuruda bulundular. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de dokuzuncu defa takdim edildi. Ayrıca, Altın Pusula'da bu yıldan itibaren Hedefler için İş Dünyası Platformu - Business For Goals ile Business for Goals – B4G Özel Ödülü takdim edildi. B4G Özel Ödülü, tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi ele alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu iş modeline örnek projenin sahibi kuruma veriliyor.
19. Altın Pusula Büyük Ödülü’nün sahibi, Opet Petrolcülük’ün “Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi” oldu
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Dr. Nazan Ölçer’e takdim edilirken TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise ‘Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi’ ile Opet Petrolcülük’e verildi.
TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de “Yerküreye Saygı” projesiyle Sompo Sigorta’nın oldu.
Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle 19. Altın Pusula itibariyle verilen B4G Özel Ödülü ise Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile Günsan Elektrik’in oldu.
Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Ödülü’nün sahibi de Boyner Grup’un “Boyner Grup 8 Mart Kampanyası” projesi oldu.
19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni Kazanan Projeler
BÜYÜK ÖDÜL
Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi
Opet Petrolcülük / MESE İletişim Danışmanlığı
UNDP Özel Ödülü
Yerküreye Saygı
Sompo Sigorta
B4G Özel Ödülü
Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi
Günsan Elektrik Malzemeleri
Jüri Özel Ödülü 1
Turkish Coffee Truck - Gezici Türk Kahvesi Evi
DDS Dalokay Tasarım Atölyesi / Lava Medya
Jüri Özel Ödülü 2
Sabancı Vakfı 11. Filantropi Semineri
Sabancı Vakfı / Keçi Events
TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü
BOYNER GRUP 8 MART KAMPANYASI
BOYNER GRUP
Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü
Dr. Nazan Ölçer
Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü
Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi
Opet Petrolcülük
Kurumsal İletişim
Eker I Run Koşusu
Eker Süt Ürünleri / On İletişim
Gündem Yönetimi
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürecinin İletişimi / Büyük Taşınma
İGA Havalimanı İşletmeleri / Bersay İletişim Grubu
Kurum İçi İletişim
Doğan Değer ve Kültür Dönüşümü Projesi
Doğan Holding
Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama
Tarihi Restoranlar Yeni Gibi Tertemiz
Fairy Türkiye / Medyaevi İletişim
Etkinlik Yönetimi
4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) / Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Yönetim / Arkhe İletişim Danışmanlığı
KURUMSAL SORUMLULUK:
Çevre
Geleceğe Nefes
T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü / desiBel Ajans
Eğitim
Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM)
Gaziantep Sanayi Odası / Mark&Mark İletişim
Kültür & Sanat
Türkiye İş Bankası İstiklal Sergisi
Türkiye İş Bankası / İş Sanat / Lobby İletişim Danışmanlığı
Sağlık
Molfix Hayat Bağım
Hayat Kimya / SU CSR / Effect BCW
Turizm
İyi Bir Komşu: TürkAkım Kıyıköy’de
TürkAkım Projesi / StratejiCo.
Tarım
1000 Çiftçi 1000 Bereket
Cargill Türkiye / Mese İletişim Danışmanlığı
Spor
Sen de Alkışla
Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
Diğer
WeWalk
Microsoft Türkiye / Effect BCW
Dijital İletişim:
Kurumsal Sorumluluk
Korkusuz Kadınlar
GE Türkiye / Effect BCW
Kurumsal Web Siteler
Türk Sporunun Dijital Referans Noktası Turksporu.com.tr
TURKCELL / Kollektif
Entegre İletişim Kampanyası
En Büyük Hastalığım
Gilead / Tazefikir
Topluluk İletişimi
Borusan Turuncu Blog
Borusan Holding / Tribeca İletişim Danışmanlık
Mikro Site
İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür
TURKCELL / Kollektif
Sosyal Medya İletişimi
Yeni Ford Focus Karakomik Filmler İş Birliği
Ford Türkiye / Tick Tock Boom / Mindshare
Celebrity/Ünlü Kullanımı
Starbucks Mutfaktan & Dilara Koçak Fit Menü
Starbucks Türkiye / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
Influencer Kullanımı
48 Saat Gizlice Havalimanı’nda Kalmak
İGA Havalimanı İşletmesi / CreatorStation Yetenek Yönetim Hizmetleri
Her Kuşa Yuva, Her Yükte Birlikte!
Ford Trucks / Tick Tock Boom
En İyi Uygulama Örnekleri
Anlat Troya Belgeseli
Opet Petrolcülük / Pure New Medıa
Süreklilik / Sürdürülebilirlik
Sen de Alkışla
Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları
Dijital Anadolu
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) / İŞBANKASI / İnsula İletişim
Kamu Kuruluşları
CİMER -Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
T.C. İletişim Başkanlığı
Sponsorluk İletişimi:
Kültür&Sanat
Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)
Sabancı Vakfı / desiBel Ajans
Sağlık
Benim Elim Senin Elin
Ford Türkiye / GTB İstanbul
Spor
Vodafone 41. İstanbul Maratonu
Vodafone Telekomünikasyon / Medyaevi İletişim Danışmanlığı
Turkcell Platinum Bosphorus CUP
TURKCELL / İz İletişim
Kurumsal Raporlar
Abdi İbrahim 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu
Abdi İbrahim / FM Data Halkla İlişkiler / ROUNDABOUT
Kurumsal Yayınlar
OPET Kadın Gücü Dergisi
OPET Petrolcülük / Noema
Medya İlişkileri
Epilepsi İçin Bak
UCB Pharma / GoodWorks İletişim Danışmanlığı
Türkiye Markası Kategorisi
Göbeklitepe: "Tarihin Sıfır Noktası"
Doğuş Grubu
Kategori Dışı Projeler
İstanbul Havalimanı -29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimi
İGA Havalimanı İşletmeleri
Genç İletişimciler Ödülü:
Bizim Köylerin Hepsi Akıllı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kampüs İklimi
Ankara Üniversitesi
Yüzeyden Derinliklere
Bahçeşehir Üniversitesi
Genç İletişimciler Mansiyon Ödülü:
İş'te Eşit Yaşamda Eşit
Bahçeşehir Üniversitesi
"Onlar Da Sağlıklı Beslensin"
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu