Altın Pusula Ödülleri'ni aldılar dünyayı korumaya söz verdiler

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Töreni; Opet Petrolcülük, Sanko Holding, Turkcell, Türk Telekom ve Zorlu Holding’in katkılarıyla gerçekleştirildi. 19’uncu Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, 11 Mart Perşembe günü, Covid-19 önlemleri kapsamında Conrad Otel’de gerçekleştirilen törende açıklandı.

“Söz veriyoruz”

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödül Töreni açılış konuşmasını yapan TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, “Halkla ilişkiler sektörünün ülkemizdeki en önemli etkinliğinde gerek fiziksel gerekse online şekilde bizlerle birlikte olan herkese, heyecanımızı paylaştığınız için TÜHİD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Sürdürülebilirlik konusuna vurgu yapan Karakaş, “Bugün dünya, büyük ve hızlı bir dönüşüm içinde. Üretim süreçleri, çalışma şekilleri, tüketici tercihleri, kısaca her şey değişti. Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm gibi, geçen 10 yılın öne çıkan trendleri daha da yükseldi. Böylece bizler, iletişim sektörünün profesyonelleri olarak; içinden geçtiğimiz bu dönüşüm sürecindeki rolümüzü, daha iyi bir dünyanın inşasına katkı sağlamak için değerlendirebiliriz. Bizler; gezegenimizin ve doğal olarak insanlığın geleceği için sürdürülebilirlik konusunda treni yakalayabiliriz. Buna yürekten inanıyorum. İletişim danışmanları olarak bizler biyoçeşitliliği sürdüren, tek yuvamız olan dünyayı koruyan ve ona değer veren bireyler olacağımıza söz veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Altın Pusula’da 300 yakın proje ödül için yarıştı

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ne kamu ve özel sektör kurumları ve genç iletişimciler, 21 ana ve 27 alt kategoride 300 yakın proje ile başvuruda bulundular. Ayrıca, TÜHİD-KAGİDER iş birliğiyle 2017 yılından itibaren verilen TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün yanı sıra İletişim Duayenleri Betûl Mardin ve TÜHİD Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna adına takdim edilen, “Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü” ve “Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü” de sahiplerine verildi. Ayrıca, UNDP Özel Ödülü de dokuzuncu defa takdim edildi. Ayrıca, Altın Pusula'da bu yıldan itibaren Hedefler için İş Dünyası Platformu - Business For Goals ile Business for Goals – B4G Özel Ödülü takdim edildi. B4G Özel Ödülü, tüm kategorilere yapılan başvurular arasından, ekonomik, sosyal, kültürel, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi ele alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu iş modeline örnek projenin sahibi kuruma veriliyor.

19. Altın Pusula Büyük Ödülü’nün sahibi, Opet Petrolcülük’ün “Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi” oldu

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü, Dr. Nazan Ölçer’e takdim edilirken TÜHİD’in Kurucusu Prof. Dr. Alâeddin Asna’nın mesleki değerlerini ve vizyonunu yaygınlaştırmak amacıyla verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü ise ‘Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi’ ile Opet Petrolcülük’e verildi.

TÜHİD - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu verilen ‘UNDP Özel Ödülü’ de “Yerküreye Saygı” projesiyle Sompo Sigorta’nın oldu.

Hedefler için İş Dünyası Platformu/ Business For Goals iş birliğiyle 19. Altın Pusula itibariyle verilen B4G Özel Ödülü ise Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi ile Günsan Elektrik’in oldu.

Ayrıca, TÜHİD ve KAGİDER-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği iş birliğiyle bu yıl dördüncü kez verilen ‘TÜHİD-KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ Ödülü’nün sahibi de Boyner Grup’un “Boyner Grup 8 Mart Kampanyası” projesi oldu.

19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’ni Kazanan Projeler

BÜYÜK ÖDÜL

Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi

Opet Petrolcülük / MESE İletişim Danışmanlığı

UNDP Özel Ödülü

Yerküreye Saygı

Sompo Sigorta

B4G Özel Ödülü

Hayatı Aydınlatan Kadınlar Projesi

Günsan Elektrik Malzemeleri

Jüri Özel Ödülü 1

Turkish Coffee Truck - Gezici Türk Kahvesi Evi

DDS Dalokay Tasarım Atölyesi / Lava Medya

Jüri Özel Ödülü 2

Sabancı Vakfı 11. Filantropi Semineri

Sabancı Vakfı / Keçi Events

TÜHİD – KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

BOYNER GRUP 8 MART KAMPANYASI

BOYNER GRUP

Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü

Dr. Nazan Ölçer

Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü

Opet Arkeo-Köy Tevfikiye Projesi

Opet Petrolcülük

Kurumsal İletişim

Eker I Run Koşusu

Eker Süt Ürünleri / On İletişim

Gündem Yönetimi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürecinin İletişimi / Büyük Taşınma

İGA Havalimanı İşletmeleri / Bersay İletişim Grubu

Kurum İçi İletişim

Doğan Değer ve Kültür Dönüşümü Projesi

Doğan Holding

Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama

Tarihi Restoranlar Yeni Gibi Tertemiz

Fairy Türkiye / Medyaevi İletişim

Etkinlik Yönetimi

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) / Sevent Etkinlik Prodüksiyon ve Yönetim / Arkhe İletişim Danışmanlığı

KURUMSAL SORUMLULUK:

Çevre

Geleceğe Nefes

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü / desiBel Ajans

Eğitim

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM)

Gaziantep Sanayi Odası / Mark&Mark İletişim

Kültür & Sanat

Türkiye İş Bankası İstiklal Sergisi

Türkiye İş Bankası / İş Sanat / Lobby İletişim Danışmanlığı

Sağlık

Molfix Hayat Bağım

Hayat Kimya / SU CSR / Effect BCW

Turizm

İyi Bir Komşu: TürkAkım Kıyıköy’de

TürkAkım Projesi / StratejiCo.

Tarım

1000 Çiftçi 1000 Bereket

Cargill Türkiye / Mese İletişim Danışmanlığı

Spor

Sen de Alkışla

Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

Diğer

WeWalk

Microsoft Türkiye / Effect BCW

Dijital İletişim:

Kurumsal Sorumluluk

Korkusuz Kadınlar

GE Türkiye / Effect BCW

Kurumsal Web Siteler

Türk Sporunun Dijital Referans Noktası Turksporu.com.tr

TURKCELL / Kollektif

Entegre İletişim Kampanyası

En Büyük Hastalığım

Gilead / Tazefikir

Topluluk İletişimi

Borusan Turuncu Blog

Borusan Holding / Tribeca İletişim Danışmanlık

Mikro Site

İşte Destek ile İhtiyaçlar Tek Tıkla Çözülür

TURKCELL / Kollektif

Sosyal Medya İletişimi

Yeni Ford Focus Karakomik Filmler İş Birliği

Ford Türkiye / Tick Tock Boom / Mindshare

Celebrity/Ünlü Kullanımı

Starbucks Mutfaktan & Dilara Koçak Fit Menü

Starbucks Türkiye / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

Influencer Kullanımı

48 Saat Gizlice Havalimanı’nda Kalmak

İGA Havalimanı İşletmesi / CreatorStation Yetenek Yönetim Hizmetleri

Her Kuşa Yuva, Her Yükte Birlikte!

Ford Trucks / Tick Tock Boom

En İyi Uygulama Örnekleri

Anlat Troya Belgeseli

Opet Petrolcülük / Pure New Medıa

Süreklilik / Sürdürülebilirlik

Sen de Alkışla

Procter&Gamble / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

Sivil Toplum Kuruluşları

Dijital Anadolu

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) / İŞBANKASI / İnsula İletişim

Kamu Kuruluşları

CİMER -Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

T.C. İletişim Başkanlığı

Sponsorluk İletişimi:

Kültür&Sanat

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)

Sabancı Vakfı / desiBel Ajans

Sağlık

Benim Elim Senin Elin

Ford Türkiye / GTB İstanbul

Spor

Vodafone 41. İstanbul Maratonu

Vodafone Telekomünikasyon / Medyaevi İletişim Danışmanlığı

Turkcell Platinum Bosphorus CUP

TURKCELL / İz İletişim

Kurumsal Raporlar

Abdi İbrahim 2017-2018 Sürdürülebilirlik Raporu

Abdi İbrahim / FM Data Halkla İlişkiler / ROUNDABOUT

Kurumsal Yayınlar

OPET Kadın Gücü Dergisi

OPET Petrolcülük / Noema

Medya İlişkileri

Epilepsi İçin Bak

UCB Pharma / GoodWorks İletişim Danışmanlığı

Türkiye Markası Kategorisi

Göbeklitepe: "Tarihin Sıfır Noktası"

Doğuş Grubu

Kategori Dışı Projeler

İstanbul Havalimanı -29 Ekim 2018 Açılış Lansman İletişimi

İGA Havalimanı İşletmeleri

Genç İletişimciler Ödülü:

Bizim Köylerin Hepsi Akıllı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Kampüs İklimi

Ankara Üniversitesi

Yüzeyden Derinliklere

Bahçeşehir Üniversitesi

Genç İletişimciler Mansiyon Ödülü:

İş'te Eşit Yaşamda Eşit

Bahçeşehir Üniversitesi

"Onlar Da Sağlıklı Beslensin"

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu



