AMBALAJ TASARIMINDA ODAK NOKTA ARTIK TÜKETİCİ DENEYİMİ

Fiziksel erişim ile dijital dünyayı birbirine bağlayan bağlantılı ambalajlar, son dönemde popülerliğini artırıyor. QR kodlar, artırılmış gerçeklik, NFC gibi birçok teknolojinin ambalajlara taşınması sayesinde tüketici ile marka arasında dijital bir köprü oluşuyor. Eğlence, bilgilendirme, kullanım kolaylığı gibi birçok fırsat sunan bağlantılı ambalajlar ile zamana ayak uyduran markalar, tüketicinin zihninde yer etmekle kalmayıp olumlu deneyim olasılığını da büyük oranda artırıyor. Tüketicinin ürün ile ilk ve doğrudan temas noktası olan ambalajın dikkat çekmesi ve tüketicide bir değer yaratabilmesi için yaratıcı tasarıma sahip olması gerektiğini vurgulayan Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, bağlantılı ambalajları ilerleyen dönemlerde ufuk açıcı yeniliklerin beklediğini aktarıyor. Özellikle son dönemde popüler hale gelen QR kod kullanımı ile AR filtrelerini birleştiren Tasarist, Lezita İçli Tavuk için gerçekleştirdiği AR filtreli ambalaj tasarımıyla hem dijitalde binlerce etkileşim alırken hem de uluslararası arenada çeşitli tasarım ödüllerinin sahibi oldu.

Marka ve Tüketici Etkileşiminin Sınırsız Yolları

Günümüz pazarlama dünyasında marka ürün savaşları, yerini tüketici algısı ve müşteri deneyimi kavramlarına bıraktı. Ambalajın sahip olduğu nitelikler, tüketici algısında büyük rol oynarken markayı tamamlayan bir değer olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin, ihtiyaçlarını birçok farklı özellikle karşılayan ürünlere karşı deneyime ya da sürdürülebilirlik gibi farklı toplumsal faydalara odaklanmış ürünlere yönelmesinin markaları ambalaj tasarımlarıyla farklılaşmaya ittiğini aktaran Musa Çelik, ambalaj tasarımının, yalnızca ürünün satışında doğrudan bir etki yaratmakla kalmadığını üründen alınan tatmini de değiştirdiğini dile getiriyor. Markaların ambalajda sunulan deneyimler ile hayat kazandığını vurgulayan Çelik, tüketiciyle marka arasındaki etkileşimi maksimum seviyeye taşıyan bağlantılı ambalajların ürünün nasıl geri dönüştürülebileceği gibi faydalı bilgilerden promosyonlara, çevrimiçi mağazaya götüren portallardan dijital oyunlara kadar birçok ilgi çekici deneyimi de kullanıcıya sunabildiğini belirtiyor.

AR Deneyiminden Sonra Ürünü Satın Alma Oranı Artıyor

Her neslin tüketicisinin kendi tercihleri ve deneyimleri bulunuyor. Bunların hepsi düşünme, karar verme, markalarla etkileşim kurma ve aksiyon alma faaliyetlerini de şekillendiriyor. Dolayısıyla yakın gelecekte en büyük tüketici grubu olma yolundaki Z kuşağına odaklanmak ve zamanın gerisinde kalmamak bugünün dünyasında ciddi önem taşıyor. Bu kuşağa yönelik tutum ve alışkanlıklar da özellikle farklılık gösteriyor. En son teknolojileri görmek için videolar izliyor, yemek yapabilmek için online tarifler arıyor ve saçlarını boyayacağı renge karar vermek için artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanıyor olsalar da genç tüketiciler hem çevrimiçi hem de çevrimdışı benzer bir deneyim bekliyorlar. Alter Agents araştırma şirketinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre her üç kişiden ikisinin markalı bir AR deneyiminden sonra markanın ürününü satın aldığına dikkat çeken Tasarist Yaratıcı Direktörü Musa Çelik, bağlantılı ambalajların hem eğlenceli hem de faydalı deneyimler sunarak tüketicilerin markayla olan ilişkisini derinleştirdiğine, satın alma yolculuklarında bir sonraki adımı hızlandırdığına dikkat çekiyor.

Ambalaj 50 Binden Fazla Kişinin İlgisini Çekti

Tasarım dünyasının trendleri her geçen gün kendini yeniliyor. Bu değişim sürecine uyum sağlayabilmek de gündemi takip etmekten geçiyor. Son zamanlarda popülerliğini artıran QR kod kullanımı ile AR filtrelerini birleştiren Tasarist, tüketicinin ilgisini yüksek tutacak bir tasarıma daha imza attı. Lezita’nın İçli Tavuk ürün ambalajına yerleştirilen QR kod, kullanıcıyı Instagram’da bir AR filtresine yönlendiriyor. Filtre sayesinde ambalaj üzerindeki karakterlerden birine dönüşen kullanıcıların satış noktasındaki ve dijital ortamdaki deneyimlerini birleştirmeyi hedefleyen tasarım, markanın hedef kitleyle arasındaki bağı güçlendirdi. Ürünün ilk tanıtım sürecini takip eden bir ay içerisinde AR filtresi 50 binden fazla kullanılan Lezita İçli Tavuk tasarımı hem Muse Design Awards hem de NY Product Design Awards’ta “Silver” ödüllerinin sahibi oldu.