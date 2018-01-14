'Anadolu'nun kayak zirveleri' konuklarını bekliyor

BURSA(AA) - Türkiye'nin dört bir tarafındaki kayak merkezleri, kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı tatilcinin tercihi oluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, doğudan batıya, kuzeyden güneye ziyaretçilerine dört mevsim zengin turizm olanağı sunan Türkiye, kış döneminde de devlet ve özel sektör iş birliğiyle hizmet veren kayak merkezleriyle ilgi görüyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan Uludağ, Erciyes, Palandöken, Kartalkaya ve Kartepe gibi merkezler başta olmak üzere tüm tesisler, bu sömestirde de tatilcilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip kayak merkezleri, bu haftadan itibaren ülke genelinde etkili olacak kar yağışıyla ziyaretçilerini konuk edecek.

PalandökenDünyada "kış turizminin parlayan kenti" olma yolunda ilerleyen, 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey, 4'ü de doğal olmak üzere 24 pistin bulunduğu Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 12 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunan Palandöken, geçen kış sezonunda 800 bin kişiyi ağırladı.

Erciyes

Modern liftleri ve son teknoloji teleferik sistemiyle yaklaşık 25 kilometrekarelik alana yayılan Erciyes Kayak Merkezi, 21 bin 300 metre uzunluğunda ve saatteki taşıma kapasitesi 25 bin 500 kişi olan 2'si gondol 18 mekanik tesis ağı ile misafirlerine çok farklı noktalarda kayak yapma olanağı sağlıyor.

Toplam 102 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimlerdeki 34 pisti ile bu alanda Türkiye'de lider konumda olan Erciyes'i, 2016-2017 kış sezonunda yerli ve yabancı 2 milyon turist tercih etti.

UludağYarım asırdır kış turizminin önemli merkezlerinden olan, kent merkezine yaklaşık 40 dakika mesafedeki Uludağ'da, 300 ila bin 980 metre arasındaki uzunluklara sahip 20 kayak pistinde yılın dört ayı kayak yapılabiliyor.

Tatilcilerin kayak dışında snowboard, bigfoot, buz pateni ve kar motosikleti aktivitelerinden de yararlandığı Uludağ, geçen kış 800 bin kişiyi konuk etti.

Kartalkaya ve Kartepe

Bolu merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi, sahip olduğu doğal güzellik ve toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistiyle, 2 bin 200 metre yükseklikte Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, ziyaretçilerine doğayla iç içe kayak keyfi sunuyor.

İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nın zirvesi bin 640 rakımlı Kartepe ise 17 kilometre uzunluğundaki 21 pistiyle tercih ediliyor.

Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın / Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın / Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor / Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz'daki kayak merkezi, uzunlukları 660 metre ile bin 400 metre arasında değişen dört piste sahip.

SaklıkentDeniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, yarım asır önce Beydağları üzerine kurulan, acemi, orta seviye ve profesyoneller için dört pistin bulunduğu Saklıkent Kayak Merkezi'nde, kayakseverler 5 kilometre kesintisiz kayak, snowboard yapabiliyor. Saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli telesiyeje sahip merkezde 3,5 ay kayak imkanı bulunuyor.

DavrazIsparta'daki 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, saatte bin kişiyi taşıyabilen bin 211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda 2 telesiyej, saatte 800 kişiyi taşıyabilen 624 metre uzunluğunda bir teleski ve 300 metrelik 2 babylift ile Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunuyor. Merkezde 23,5 kilometre uzunluğunda 12 pist bulunuyor.

CıbıltepeKars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek bir plato üzerinde yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi, özellikle "alp ve kuzey disiplini" kayak uygulamaları ile "kayak safari" ve "kızaklı geziler" için çok uygun ortam sağlıyor. Dokuz pist bulunan, yaklaşık 5 kilometre kesintisiz kayak yapılabilen merkezden geçen kış 60 bin kişi faydalandı.

Akdamar Adası manzarasında kayakVan'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, farklı kategorideki pistleriyle acemi ve profesyonellere kayak ve snowboard keyfi yaşatıyor. 2,5 kilometrelik telesiyej hattı sayesinde zirveye kolaylıkla ulaşan kayakseverlerin Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasını doyasıya izleyebildiği 2 bin 800 rakımlı Abalı Kayak Merkezi'nde 2 bin 500 metre uzunluğundaki pistlerde kayak yapılabiliyor.

ZiganaDoğu Karadeniz'in ilk kayak merkezlerinden 2 bin 50 rakımdaki Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane kent merkezine ise 40 kilometre mesafede bulunuyor. 800 ve 600 metre uzunlukta iki pist, saatte 750 kişi taşıma kapasitesine sahip halat uzunluğu 850 metre ve kayak alanı 1,5 kilometre olan teleski ile saatte 300 kişi taşıma kapasiteli babylift, amatör ve profesyonel kayakçılara hizmet veriyor.

YıldızSivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kod farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, su sporları ve yaz aktiviteleriyle Anadolu'nun parlayan yıldızı olma yolunda ilerliyor.

Sivas'a 58 kilometre uzaktaki kayak merkezinde, 200 metrekarelik buz pateni salonlu buz park, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pist, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler hizmet sunuyor.

DenizliBozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverlerin ilgisini çekiyor. Denizli şehir merkezine 85 kilometre uzaklıktaki tesislerde, acemi, orta seviye ve profesyoneller için 12 kilometre uzunluğunda üç pist bulunuyor. Kayak ve snowboard yapma imkanı sunan merkezde, saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor.