Anadolu propolisi İsveç'i ısıtacak

İsveç Malmö’de gerçekleşen Eco Life Scandinavia Fuarı, en büyük uluslararası doğal ve organik yaşam fuarı olup, her yıl sektörün önde gelen markalarını tüketici ile buluşturuyor. Doğal yaşam ve organik ürünlerle ilgilenenlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu yıl 4000’den fazla katılımcı ve 450’den fazla şirket Eco Life Scandinavia Fuarı’nda yerini aldı. Her geçen gün büyüyen ve ürünlerini daha geniş coğrafyalara taşıyan BEE’O Propolis, bu yıl Anadolu arı ürünlerini Eco Life Scandinavia Fuarı ziyaretçileriyle de buluşturmuş oldu. Çevre dostu ve sürdürülebilir yaşamı destekleyen BEE’O Propolis, fuar katılımcılarına Türkiye’de ilk ve tek olan “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” iş modelini de anlattı. BEE’O Propolis’in uyguladığı bu iş modeli çeşitli ülke ziyaretçileri tarafından takdirle karşılandı ve beğeni topladı. Sürdürülebilir yaşam tarzının benimsendiği ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği modern dünyada doğal arı ürünlerinin önemi konuşuldu.

BEE’O Propolis Kurucu Ortağı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı değerli Anadolu arı ürünlerinin farkını sağlıklı yaşam ilgililerine anlattı.

Tanuğur; “Hem beslenme hem de cilt bakım alışkanlıklarının doğal arı ürünleriyle şekillenmesi çok değerli. Ben, Anadolu arı ürünlerini, dünyaya tanıtmak için 25 yılı aşkın arıcılık sektöründe çalışıyorum. Bu doğrultuda da doğaya saygı duyan “Sözleşmeli Arıcılık” iş modeli ile çalışıyor ve arıcılarımızın da bu modeli benimsemeleri için çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca; Anadolu arı ürünlerinin farkını ortaya koyan bilimsel araştırmalara hem destek oluyor hem de bu tür çalışmaların artmasının gerekliliğine inanıyorum. Eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz, Anadolu’nun zengin bitki çeşitliliği ile tüm dünyaya yetecek oranda arı ürünleri üretme potansiyeline sahip. İşte biz de bu sebeple BEE’O ailesi olarak inovatif Anadolu arı ürünlerini üreterek tüm dünyaya tanıttığımız bir yolculuğa çıktık. Bugün Eco Life Fuarı’nda da doğal yaşam ve organik gıdaya ilgi duyan tüketicilerle Anadolu arı ürünlerini buluşturduğumuz için çok mutluyuz. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi’nde uzman kadro ile geliştirdiğimiz tamamen doğal Anadolu arı ürünlerini fuar katılımcılarına farkını da anlattık. Anadolu propolisi içeren lezzetli ve besleyici shot ürünler, propolis damlalar ve diğer inovatif ürünlerimiz oldukça ilgi gördü.” dedi. Son olarak Tanuğur; “Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdik. Arı zehri, arı sütü, Anadolu propolisi, ham bal ve değerli bitki özlerini bir araya getirdik. Geliştirdiğimiz doğal cilt bakım ürünlerini de Eco Life’ta sunduk.” Diye ekledi.

BEE’O Propolis Ailesi

BEE'O Propolis, 5000 sözleşmeli arıcısı ve 500.000 arı kovanı ile Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisi olup tamamen doğal gıda, takviye edici gıda ve cilt bakım ürünleri markasıdır. BEE'O Propolis 2013 yılından bu yana patentli özütleme teknolojisi ve Ar-Ge projeleri ile 38 ayrı ödüle layık görülmüştür. Anadolu propolisi, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal içeren tamamen doğal ürünlerini 17 ülkeye ihraç etmektedir. 10.000 metrekarelik uluslararası sertifikalara sahip tesisleri ve 200 kişilik uzman kadrosu ile Türkiye’nin doğal arı ürünleri alanında en büyük firmasıdır. Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile üretilen doğal ve inovatif arı ürünleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde analiz edilmektedir. Sizler ve sevdikleriniz için lezzetli ve organik Anadolu arı ürünleri kovandan sofraya en doğal haliyle ulaşır.