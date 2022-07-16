Anadolu Propolisi'ni marka yaptı arıcılara binlerce kez teşekkür etti

Arının sadece bal yapmadığı gerçeğinde yola çıkarak arı ürünleri özellikle de Anadolu Propolisi konusunda markalaşmaya büyük önem veren BEE’O nun kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı konuyla ilgili önemli saptamalar yaptı.

Bu konudaki çalışmalar 8 yıl önce başladıklarını belirten Aslı Elif Tanuğur Samancı “Anadolu Propolisi’ni bir dünya markası yapmak üzere çıktığımız yolculukta, çok çalıştık, propolisimizin gücüne inandık ve sınırları aştık” dedi.

Türk bilim insanları olarak geliştirdiğimiz propolis özütleme yöntemiyle inovasyon ödülü kazandıklarını hatırlatan Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Yürüttüğümüz projelerle ulusal ve uluslararası arenada 37 farklı ödüle layık görüldük” diyerek şu görüşleri paylaştı:

. BEE’O ailesi olarak amacımız tüm arı ürünlerini en saf haliyle sizlere ulaştırmak. Bu amacın peşinde hem doğayı hem de arıcının emeğini korumak için sözleşmeli arıcılık modelini geliştirdik.

. Bu model sayesinde arıcılarımıza ekipman ve eğitim desteği sağlıyor, alım garantisi veriyor ve onların haklarını kendi haklarımız gibi koruyoruz.

. Ayrıca tüm ürünlerimizi İstanbul Teknik Üniversitesinde analiz ederek, kalitesinden ve gıda güvenliğine uygunluğundan emin oluyoruz.

. Bugün 6000 metrekarelik tesisimiz, 5000 sözleşmeli arıcımız, 500.000 arı kovanımız, 150 kişilik uzman kadromuz ve Ar-Ge merkezimiz ile Türkiye’nin en büyük, ilk ve tek inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisiyiz.

. Arı gibi çalışkan uzmanlarımız ve sözleşmeli arıcılarımızla el ele verdik; 8 yıldır arıların değerli ürünlerini sofralarınıza taşıyoruz.

. Tamamen doğal ve patentli formüllerimizle, propolis, polen, arı sütü, ham bal, arı ekmeği içeren karışımlar, damlalar, spreyler, tabletler ve cilt bakım ürünleri üretiyor ve altmıştan fazla inovatif ürünümüzü, dünyada BEE&YOU, Türkiye’de BEE’O ve BEE’O UP markalarıyla sizlerle buluşturuyoruz.

Bu hayali mümkün kılan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ürünlerimize güvenen herkese teşekkürler. Ama en büyük teşekkür arılara ve arıcılara! Çünkü arı varsa hayat var!..