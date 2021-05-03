Anadolu Propolisi’nin virüsü yendiği bilimsel olarak doğrulandı

Anadolu Propolisi’nin COVD 19 virüsünü yenmede destek olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Nisan ayında konuyla ilgili en önemli referans yayınları arasında yer alan Acta Medica Mediterranae dergisinde yayınlanan ‘’COVID-19 VE ANADOLU PROPOLİSİ: BİR OLGU SUNUMU’’ başlıklı yazıda önemli bir rapora yer verildi.

Bu raporda medikal tedaviye cevap vermeyen ve umutsuz vaka olarak görülen COVID-19 hastasında Anadolu Propolisi’nin dikkat çekici etkilerine yer verildi.

Koronavirüs teşhisi sonrası ilk önce evde ilaçla izleme ve sonrasında vakanın kontrol altına alınamaması ile hastaneye yatış ve yoğun bakımda tüm ek medikal tedavilere rağmen iyileşme sağlanamayan hastanın tedavisine son umut olarak yüzde 30 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütten günlük 20 damla eklendiği belirten yazıda daha sonraki süreç şu şekilde anlatıldı:

. Anadolu Propolisi eklenmesi sonra hasta üçüncü günden itibaren hızla iyileşme sürecine girdi ve yedinci günde yoğun bakım ve ek solunum desteğine ihtiyacı kalmadı.

. Normal serviste 10 gün takip edilen hasta daha sonra taburcu edildi. 15 gün sonra son kontrolde tüm bulguların normal olmasının yanında, literatürde bildirilen diğer vakalara kıyasla, bu olguda akciğerlerde yapılan görüntüleme sonuçlarında hiçbir bir hasar gözlemlenmedi.

. Bütün bu gelişmeler Anadolu Propolisi’nin olumlu etkisi olarak yorumlandı.

Rapora ilişkin bir değerlendirme yapan Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı Anadolu Propolisi’ne ilişkin şu bilgileri verdi:

“Türkiye dünyanın en büyük arıcılık ülkelerinden ve ayrıca endemik bitki zenginliği açısından dünyanın en zengin coğrafyasına sahip. Dolayısıyla bu endemik bitkilerden elde edilen arı ürünlerinin kalitesi, başka ülkelerde üretilenlerden çok daha yüksek. Ham halde kovandan balmumu ile karışık halde elde edilen propolisten yararlanmamız için özütleme işlemi gerekiyor. Böylece vücudumuz propolisin değerli bileşenlerini kullanabiliyor. Bu özütleme işlemi çok önemli. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde uygun altyapı ve teknoloji ile yapılması gerekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent’te geliştirdiğimiz propolis özütleme teknolojisi sayesinde, yüksek kalitede saf Anadolu Propolisi elde edebiliyoruz. Doğru hazırlanmış iyi kalite bir Anadolu Propolisi’nde en az 15 farklı fenolik bileşen (KAFE, Kafeik asit, Kumarik asit, Kuarsetin, Ferülik asit, Sinnamik asit, Ramnetin, Pinosembrin, Resveratrol, Apigenin, Krisin, Luteolin, Hesperidin, Hidroksibenzoik asit, Epikateşin) bulunur. Bunların en az 5’i miktarı, her mililitresinde 500 mikrogramın üzerindedir. Yüzde 10 oranında saf Anadolu Propolisi içeren bir özütte en az 1000 miligram polifenol bulunur.

Tanuğur uzmanların “sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak yetişkinlerin günde en az 20 damla, çocukların ise günde en az 10 damla saf Anadolu Propolisi tüketmelerini önerdiği bilgisini paylaştı.