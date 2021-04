Anadolu Propolisi'ni damla olarak hergün tüketin önerisi

Dr. Ender Saraç Anadolu Propolisi’nin düzenli olarak tüketilmesini öneriyor.

Dr. Saraç; “Türkiye, Dünyanın en büyük arıcılık ülkelerinden. Dünya üzerinde bulunduğu konum itibari ile de endemik bitki örtüsü çeşitliliği oldukça fazla. Anadolu coğrafyasında üretilen arı ürünleri, diğer bölgelerde üretilen arı ürünlerine kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan içeriğine sahip. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olan propolis, doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis; antioksidan ve antibakteriyel etkisinin yanı sıra, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antikanserojen etkilere de sahiptir. Üst ve alt solunum yolları hastalıklarından, mide bağırsak rahatsızlıklarına, ağız içi aft, yara, uçuklardan, diyabete ve kansere kadar pek çok farklı hastalıkta tedaviye destek olarak kullanıldığında olumlu etkileri gözlendiğine dair bilimsel çalışmalar da mevcuttur. Anadolu coğrafyamız endemik bitkiler açısından çok zengin olduğu için, bu bölgede elde edilen propolisin kalitesi yüksek ve polifenol içeriği de çok zengin oluyor. Ama propolis ham halde sindirilemediği için özütlenmesi çok önemli. Uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenmiş, sözleşmeli arıcıkla kovandan sofraya tüm süreçleri kontrol altında üretilmiş olan, sertifikalı, GMP, FDA belgeli ürünler tercih edilmeli. Doğru özütlenmiş Anadolu propolisinde en az 15 farklı fenolik madde yüksek oranda bulunmalı ve özütlenmesinde mutlaka etanol, glikol, gliserol gibi bir yardımcı madde kullanılmış olmalı. Tek başına sadece su veya yağ ile özütlenmesi mümkün değil. Doğru bir şekilde özütlenmiş propolisin, bilimsel çalışmalarda bahsedilen olumlu etkilerinden yararlanmak için mutlaka düzenli kullanılması çok önemli. Ben %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten günde en az 20 damla tüketiyorum ve her bireyin beslenmesine sağlıklı yaşamın bir parçası olarak mutlaka eklemesini öneriyorum.” dedi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, güçlü antioksidan etkiye sahip olan Anadolu Propolisi’nin COVID-19 üzerine etkisiyle ilgili yeni bir çalışmadan bahsetti.

Tanuğur; “2021 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümün’de, in vitro koşullarda yapılan bilimsel bir çalışmada, Anadolu Propolisi’nin COVID-19 üzerine etkileri in-vitro koşullarda araştırılmıştır. Çalışmada, Van, Rize, Zonguldak, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Giresun bölgelerinden elde edilmiş, etanol ve glikol ile özütlenmiş olan 2 farklı Anadolu Propolisi örneği kullanılmıştır. Analiz edilen Anadolu propolisi özütlerinin; kafeik asit, p-kumarik asit, ferulik asit, t-sinnamik asit, hesperetin, krisin, pinosembrin ve kafeik asit fenetil ester (CAPE) açısından zengin olduğu da gösterilmiştir. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisinin, COVID-19 virüsünün hücre içerisine girmesini sağlayan protein yapıda bir enzim olan ACE-2 inhibitörüne bağlanmasını engellediği ve dolayısıyla virüsün hücre içerisine giremediği tespit edilmiştir.” dedi.

Tanuğur; “Anadolu Propolisi, güçlü antiviral etkisinden dolayı virüslere karşı vücudun bağışık cevabını güçlendirir, ama bu etki düzenli kullanımda ortaya çıkar. Bu nedenle propolis beslenmenin bir parçası olmalıdır. Çocukluk çağından itibaren arı ürünleri gibi zengin besin değerine sahip gıdaların beslenmeye eklenmesi çok önemli. En az %10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütten çocukların günde en az 10 damla, yetişkinlerin ise günde en az 20 damla tüketmeleri önerilmektedir. Hastalık ve halsizlik durumunda ise bu miktar 4-5 katına kadar arttırılabilir.” diye belirtti.

Kaynak: Guler, Halil Ibrahim, et al. "Targeting CoV-2 Spike RBD and ACE-2 Interaction with Flavonoids of Anatolian Propolis by in silico and in vitro Studies in terms of possible COVID-19 therapeutics." bioRxiv (2021)