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Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan "1915 Bir Hilal Uğruna" adlı gösteri, Tarihi Hamidiye Tabyaları'nda sahnelendi

Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan "1915 Bir Hilal Uğruna" adlı gösteri, Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Tarihi Hamidiye Tabyaları'nda sahnelendi.
Sunumunda 450 kişinin yer aldığı, Osmanlı'nın kuruluşu, İstanbul'un fethi, Balkan Harbi ve Çanakkale Savaşları'nın anlatıldığı gösteriyi yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale ruhunu yaşatmak için çalıştıklarını söyledi.
Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Bu akşam, bu tarihi mekanda, bu güzel ortamda 'Bir Hilal Uğruna' isimli çok güzel ve büyük projeyle insanımızın karşısına çıkıyoruz. Gösteri, Çanakkale ruhunun ortaya çıktığı, insanların kalbine nakşolacak bir gece olacak. Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale ruhu neredeyse biz orada varız. Çanakkalelilerin, Çanakkale'nin iyiliği neredeyse Tarihi Alan Başkanlığı olarak oradayız. Çanakkale'yi hep beraber daha ileriye götürmek adına buradayız ve çalışacağız."
Kaşdemir, Çanakkale'yi henüz görmemiş vatandaşları kente beklediklerini ifade etti.
Etkinliği, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Celal Sel de izledi.

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