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Annesini kaybetti

Sevgili dostumuz... Değerli iş insanı sevgili Hüseyin Bozdağ canım dediği annesini kaybetti. Sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun diyoruz.

Annesini kaybetti

Yemek sanayicilerinin atom karıncası İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesi, Güvenilir Ürün Platformu kurucularından Hüseyin Bozdağ annesini kaybetti. Hazır yemek sektörününde ir çok ilke imza atan herkesin yardımına koşan iş insanı Bozdağ HASİAD, YESİDEF ve Güvenilir Ürün Platformu gibi sivil toplum örgütlerinin kurucuları arasında yer aldı. Bütün evlatlar gibi Hüseyin Bozdağ da annesine çok düşkündü. Üzüntülü haberi alan Bozdağ vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu şu yekilde duyardı:

"Anam anam canım anam. Anamı kaybettim. Rabbim merhametiyle muamele eylesin anamın hakka yolculuğu yarın 22 Aralık 2022 ikindi namazına müteakip Eyüpsultan caminde hakka uğurlayacağız. Eyüpsultan kabristanında merhum babamın yanında defnedeceğiz …dua buyrun inşallah Katar’da bunları da yazmak varmış."

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin BozdağAnnesini Kaybetti
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