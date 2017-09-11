Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin isim hikayeleri

ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'de turizmin başkenti olarak nitelendirilen ve 400'ü aşkın 5 yıldızlı otel bulunan Antalya'daki oteller, mimarisinin yanı sıra ilginç isimleriyle de öne çıkıyor.

Kimi otel sahipleri, oteline aile isimini vermeyi tercih ederken, kimi tesisler ise mitolojik bir kahraman, mimari yapı, gemi, uçak, çiçek veya bir masalda geçen mekanın ismini almış.

Kemer'deki Champion Tatil Köyü'nün isim hikayesini anlatan otelin sahibi ve Türkiye Otelciler Federasyonu Osman Ayık, "Champion" isminin babası Ahmet Ayık'ın sporcu geçmişinden geldiğini söyledi.

Babasının tatil köyünün kurucusu olduğunu ifade eden Ayık, "Burası bir aile işletmesi. Babam güreşte eski olimpiyat ve dünya şampiyonudur. 1970'de güreşi bıraktı, 1988'de bu tesisi açtık. Babamın sporcu geçmişi dolayısıyla tesise 'Champion' ismini verdik." dedi.

Antalya Kundu'daki Concorde De Luxe Resort'un sahibi Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise 2000'li yıllardan itibaren Antalya Kundu'da konsept otel projelerinin ağırlık kazandığını söyledi.

Concorde'in yatırımına 2004'de başladıklarını aktaran Yağcı, şunları kaydetti:

"O dönem Kundu'da Kremlin, Titanic gibi tematik oteller vardı. Bölge tematik otellerle ünlenmeye başlamıştı. Biz de bölgenin yapı özelliğine uygun tematik otel yapma fikriyle başladık. Yaptığımız mimari proje de 2004-2005 yıllarında Concorde uçaklarının piyasadan kalktığı bir döneme denk geldi. O dönemin esprisiyle 'Concorde'de uçamadınız ama konaklayabilirsiniz' esprisiyle uçak mimarisinde bir otel yapma fikrine vardık. İsmini de Concorde koyduk. İsim alıcının ilgisini çekiyor, pazarlamada da çok faydası oluyor. Bu ambiyansı yaşamak isteyen misafirlerimiz çok oluyor."

- Güzellik kraliçesi "Calista"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ da otellere isim bulurken ağırlıklı olarak yöresel, tarihsel ve mitolojik değerlerin kullanıldığını dile getirdi.

Kendi otellerinin isminde de mitolojik bir değer kullanıldığını anlatan Kızıldağ, Calista'nın mitolojide bir güzellik kraliçesi olduğuna dikkati çekti.

Calista'nın "en güzel, en muhteşem" anlamına geldiğini belirten Kızıldağ, "Mitolojide Calista isimli güzel bir kadın çok daha güzel olmak için farklı işlerle uğraşıyor, tüm zamanını daha güzel olmak için harcıyor. Bu durum diğer tanrıların hoşuna gitmiyor, bunu çirkinleştiriyorlar. Daha sonra Calista bakıyor ki asıl güzellik yürekte, ruhta. Kendisini iyiliğe, yardımseverliğe adıyor. Bu değişkenlik tanrıların hoşuna gidiyor, Calista'yı kainattaki en güzel kadın haline getiriyorlar. Calista ismi bu mitolojik hikayeden alındı." diye konuştu.

- Çiçekten, tanrıçadan, batan gemiden etkilenen de var

Bu arada, Belek'te 2015'de G-20 Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Regnum Carya adını "karya çiçeği"nden aldı. Yine Belek'te bulunan Xanadu ise Çin-Moğol İmparatoru Kubilay Han'ın yazlık sarayının adını taşıyor.

Lara bölgesinde bulunan Adonis Otel ise adını mitolojideki aşk tanrıçası Afrodit'in sevgilisinden almış. Antalya Kaleiçi'ndeki Routlingenhof isminin de sahibinin, bir zamanlar yaşadığı Almanya'daki küçük şehirden aldığı ifade ediliyor.

Kundu Oteller Bölgesinde bulunan Mardan Palace ismi ise otelin sahibi Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un babasının adı. Yine Kundu Oteller Bölgesinde bulunan "Topkapı Palace" de İstanbul'daki dünyaca ünlü Topkapı Sarayı'ndan esinlenerek, tipik bir Osmanlı mimarisinde inşa edildiği için "Topkapı" ismini almış.

Topkapı Palace'nin yanında bulunan "Kremlin Palace" ise mimarisi Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'ndan esinlenerek yapıldığı için "Kremlin" adını aldı.

Kundu ve Belek'te bulunan Titanic otelleri ise 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarparak batan Titanic isimli yolcu gemisinden almış. Gemi şeklindeki mimarisiyle öne çıkan Queen Elizabeth Elite Suite Hotel ismi ise bir İngiliz savaş gemisinden geliyor.

Kemer Göknük'teki Sherwood Otel'in ismi ise Robin Hood'un hikayesinde geçen ormanın adından esinlenildi.