Antalya sağlıkta da marka şehir olacak

Sağlık temsilcileri, ASKON Antalya ev sahipliğinde ve Güvenilir Ürün Platformu desteği ile düzenlenen sektör panelinde görüşlerini ve önerilerini dile getirdi. Sağlık turizminden medikal sektörüne, aracı kurumlardan ilaç sektörüne birçok konu başlığında değerlendirilen sağlık sektörü için çözüm önerileri de yoğun ilgi topladı. Turizmin başkenti Antalya’ya yı sağlık sektöründe de marka şehir yapabileceklerini söyleyen ASKON Antalya Başkanı Cahit Urfan, orta ve uzun vadeli regülasyonların hızlı şekilde hayata geçirilmesi ile sektörün başarısının artacağını dile getirdi.

Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın yaptığı panelde konuşan ASKON Antalya Başkanı Cahit Urfan ‘Küreselleşme ile birçok şey çok hızlı gelişti. Seyahat olanaklarının artması, sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişim ile birlikte sağlık turizmi kavramı da büyüdü ve ülkemizin de küresel ölçekte rekabet şansını her geçen gün arttırıyor. Antalya ise başta sağlık turizmi olmak üzere sağlık sektöründe dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Estetik, organ nakli, tüp bebek tedavisi, saç ekimi, diş tedavisi gibi bir çok alanda çok ciddi gelişmeler kaydettik. Antalya’mızın iklimi, denizi, ormanları, yaylası, buraya olan ulaşım kolaylığı sağlık turizmine çok ciddi katkı sağlamakta. Sahip olduğumuz bu enstrümanları daha etkin kullanarak Antalya’yı sağlık sektöründe marka şehir yapacağımıza inanıyorum.

ASKON Antalya olarak sektöre yönelik çok ciddi çalışmalarımız var. İçimizdeki sağlık turizmi yapan iş insanlarının yurtdışı ile bağlantılarını sağlıyor hatta ticari anlamda iş yapabilmelerini kolaylaştırmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Farklı illerdeki ASKON üyeleri ile buradaki üyelerimizin bir araya getirilerek iş güçlerinin artması için de gayret vermekteyiz. Ayrıca sağlık sektöründe kullanılan bazı malzeme ve makineleri ucuza ve şehrimizde üretebilmeleri için altyapı hazırlıklarını oluşturuyoruz.

Özellikle Antalya için sağlık ve turizm birlikte anılması ve hatta çalışmalarının birlikte yapılması gereken sektörler. Ancak çalışmaları birlikte sürdürürken sınırların da iyi belirlenmesi gerekiyor. Gelen her misafirimizin memnun olarak dönmesi önceliğimiz ancak her iki sektöründe yetkin olmayan ellerden uzak tutulması gerektiğine inanıyoruz. Doğru stratejiler ile herkes kendi kulvarında uzmanlaşmalı ve gerektiğinde birbirinin eksiğini kapatmalıdır. Orta ve uzun vadeli regülasyonlar sektörleri rahatlatacaktır.’ Diye konuştu.

Panelde söz alan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak konunun uluslar arası arenada da değerlendirilerek sektör paydaşlarının bir araya gelmesi gerektiğini belirterek ‘Sağlık sektörünü bir araya getirecek uluslar arası fuar planlamamız gerekiyor. Bu fuar vasıtasıyla sağlık turizmi hizmeti almak isteyenler, hastaneler, kurumlar ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmeliyiz. Yurtdışından gelen hekimler, hastaneler, acentalar buradaki iş sahibi acenta hastaneler ile bir araya geldiğinde inanıyorum ki sağlık turizmi konusunda ülkemizin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır ve Antalya bu konuda marka şehirler arasına girecektir.

Toplantıya panelist olarak katılan ASKON Antalya Sağlık Komisyon Başkanı Zeynep Akçapolat, Medipol Kurumsal Pazarlama Müdürü Uygar Üstün, Askon Antalya Turizm Sektör Başkanı Mehmet Latif Fidan,, Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, Askon Antalya Sağlık Sektör Başkan Yardımcısı Gökhan Başaran alanlarında yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerilerini değerlendirdi.