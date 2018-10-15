Ar-Ge Merkezi ile dünyaya mühendislik ihraç edecek

İSTANBUL (AA) - Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu Ar-Ge Merkezi, Daimler AG'nin tüm dünyaya kamyon yol testi ve mühendislik hizmeti sunan "Tek Merkez" oldu.

Mercedes-Benz Türk tarafından yapılan açıklamaya göre, 2017'de Aksaray Kamyon Fabrikası'nda temeli atılan ve 8,4 milyon avroya mal olan yeni Ar-Ge Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Bu yatırımla Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk'ün ana şirketi Daimler AG'nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya'da bulunan küresel Ar-Ge merkezleri ağına dahil oldu.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2 bin kişiyi aşkın istihdamı ve yan sanayisi ile bölgenin en büyük istihdam kaynağı olma unvanını taşıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde 1986'dan bu yana yatırım, üretim, ihracat ve istihdam anlamında Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu yeni Ar-Ge Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan "Tek Merkez" oldu.

Şirketin Türkiye'deki 51 yıllık serüvenindeki en yeni mihenk taşı olan Aksaray Ar-Ge Merkezi'nde 215 Türk mühendis, kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına devam edecek. Bu merkez, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan tüm kamyonların testlerinin başlangıç ve bitiş noktası olacak. Her bir test kamyonu tüm hava ve yol koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen 6 kategoride, toplamda 32 farklı güzergah üzerinde; şehir içi ortalama 100 bin kilometre, şehirler arası ise ortalama 250 bin kilometre teste tabi tutulacak.

Ar-Ge Merkezi'nin toplam 40 bin metrekarelik alanının 8 bin metrekarelik bölümü kapalı, 32 bin metrekarelik bölümü ise açık kullanıma ayrıldı.



- Tüm dünyaya mühendislik ihracatı



Endüstri 4.0 koşullarına uygun donatılmış yeni Ar-Ge Merkezi'nde bulunan İş Hazırlama Atölyesi'nde kullanılan Sanal Gerçeklik ve Karma Gerçeklik teknolojileri sayesinde, Daimler global ağı içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan Ar-Ge mühendisleri aynı anda beraber çalışabiliyor.

Türk mühendisler, dünyanın diğer Ar-Ge merkezlerindeki meslektaşları ile sanal ortamda buluşarak henüz üretilmemiş bir parçayı 3 boyutlu şekilde gerçeğe en yakın haliyle, gerek araç üzerinde, gerekse yalın haliyle birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunabiliyor.

Gerçekçi model incelemeleri sanal ortamda daha kısa sürede, farklı parçaların birbirleriyle uyumu ve etkileri her türlü parametrede iş güvenliği riski, parça montaj-demontaj işlemleri, lojistik, prototip üretimi ve montaj maliyetleri olmaksızın gerçekleştiriliyor.

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda onay verilen parçalar tüm dünyada Mercedes-Benz yıldızlı kamyon ve otobüslerde kullanılıyor. Ar-Ge Merkezi bünyesinde bulunan Deneme Atölyesi'nde ise Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların haftanın altı günü boyunca gerçekleştirilen yol testleri için tüm faaliyetler yürütülürken aynı zamanda burulma testleri, dayanım testleri, dinamometre testleri, kabin üzerinde ve tekil basamak testleri ile kadran mili testleri gerçekleştiriliyor.



- "Aksaray'da kurduğumuz vaha büyümeye devam ediyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Aksaray Kamyon Fabrikası'nın 30. yılını kutladıkları 2016'da, üretim ve istihdam kapasitelerini artırmaya yönelik 113 milyon avroluk yatırım planlarını açıkladıklarını anımsattı.

Mercedes-Benz Türk olarak, Aksaray'a yatırımları tam gaz sürdürdüklerine işaret eden Sülün, "Aksaray'da kurduğumuz vaha büyümeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sülün, ana şirketleri Daimler AG'nin küresel Ar-Ge ağı içerisinde yetkinlik merkezleri oluşturma stratejisine bağlı olarak üstlendikleri sorumluluklardan en yenisine imza attıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"8,4 milyon avroluk yatırımla geçen yıl temelini attığımız Ar-Ge Merkezi, artık araç konseptinden konstrüksiyona, simülasyon ve araç testlerine kadar tüm araştırma ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi ile hizmet vermeye hazır. Yeni Ar-Ge Merkezimiz, kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya'da bulunan Ar-Ge merkezleriyle beraber Daimler AG'nin küresel ağı içerinde yer alıyor. Bu yeni merkezde mühendislerimiz, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacaklar. Aksaray'dan tüm dünyaya mühendislik hizmeti sunacağımız için gurur duyuyoruz."

Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Direktörü Mustafa Üstertuna ise yeni merkezde kamyon ve kamyon parçalarının, en son teknolojik ekipman ve yazılımlar kullanılarak mühendisler tarafından birçok testten geçirileceğini, müşteri kullanımı ve reel yol şartlarını yansıtan güzergahlarda güvenilirlik ve fonksiyon açısından teste tabi tutulacağını bildirdi.

Aksaray Ar-Ge Merkezi'nde test aşamaları tamamlanan parça ve araçların tüm dünyada geçerli olacak şekilde onay aldığını vurgulayan Üstertuna, "Daimler global ağındaki farklı ekiplerle sanal ortamda bilgi alışverişinde bulunabilen Ar-Ge mühendislerimiz, küresel ekosistem içerisinde geleceğin teknolojilerini eş zamanlı olarak Türkiye'de geliştirme imkanı buluyor. Ar-Ge çalışmalarımızla kamyon ve otobüs sektörünün gelişmesinde önemli adımlar atarken, yerli yan sanayi firmalarının da Daimler AG'nin uluslararası portföyüne dahil olmasına, böylece Türkiye'den dünyaya ihracat yollarının açılmasına imkan yaratıyoruz. Özetle, Türkiye'nin yerel potansiyeline katkıda bulunurken aynı zamanda Türkiye'den tüm dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.