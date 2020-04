Aracınızın far lambalarını set olarak değiştirin

Yüksek teknoloji şirketi OSRAM, sürücüleri bilgilendirmeye devam ediyor. Birçok sürücünün farlarla ilgili olarak yanlış bilgilere sahip olduğuna değinen Osram Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, “Sürücüler sadece bozulan far lambasını değiştirerek, karanlık ve görüş alanı kısıtlanmış bir yolda güvensiz bir şekilde araç kullanıyor. Far lambalarının aynı anda yenilenmesi görüş mesafesinin artırır ve güvenli sürüş sağlar” dedi.

EN BÜYÜK YARDIMCIMIZ FARLAR

Farların sürüşteki en büyük yardımcımız olduğuna değinen Can Sürücü, “Sadece zarar gören lambayı değiştirirsek, yenilenmiş far diğerinden daha parlak ışık sağlayarak, dengesiz bir aydınlatmaya sebep olacak. İnsan fizyolojisi içgüdüsel olarak parlak ışık olan tarafa odaklanacağı için karanlık tarafta oluşabilecek riskler gözünüzden kaçabilir. Ancak iki far lambasını aynı anda set olarak değiştirdiğimizde tüm yol eşit derecede aydınlanacak ve hem kendiniz hem de diğer sürücüler için maksimum görünürlüğü sağlayarak kazaların önüne geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.

FARLARINIZI DÜZENLİ KONTROL EDİN

Farların güvenlik için hayati önem taşıdığını belirten Can Sürücü, lamba performansının da aracın diğer parçalarında olduğu gibi zaman ve kullanıma bağlı olarak düşeceği için sürüş güvenliği bakımından düzenli bakım ve yenileme gerektiğini sözlerine ekledi. Can Sürücü, “Sürücüler farlarından birinde problem yasadığında, diğerinde de sorun çıkmasını beklemeden lambalarını set olarak değiştirmeliler. Özellikle gece sürüşlerinde yoldaki engelleri görme kabiliyetimizin azalmasından dolayı yol güvenliğimizin korunması için periyodik bakım ve parça değişimleri çok önemlidir. Yolda gerçekleşen kazaların büyük çoğunluğunun yolu ve yoldaki tehlikeleri vaktinde göremediğimiz için gerçekleştiğini biliyoruz. Bu nedenle far lambalarının bir sorun yaşamasak dahi düzenli aralıklarla kontrol edilmesi ve gerekli bulunduğunda da değiştirilmesi lazım. Genel bir kural olarak, halojen ve xenon da olsa yılda bir kontrol edilmesi ve iki üç yılda bir de set olarak değiştirilmesini öneriyoruz” dedi.