Arı ürünleri konusunda bilgi verdi soru yağmuruna tutuldu

Başakşehir çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. BAKMER ve Güvenilir Ürün Platformu ortaklığında düzenlenen ve Başakşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan Güvenli 2023 Anne ve Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi’ne büyük katılım oldu.

Eğitime çocuklarıyla birlikte katılan annelere, sağlıklı beslenme ve güvenli gıda konularında ipuçları verildi.

Toplantıda konuşan Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı adeta soru yağmuruna tutuldu.

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde gerçekleşen etkinlikte bağışıklık sistemine ilişkin bilgi veren Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı arı ürünlerinin insan sağlığı konusundaki önemine değindi.

Açılışta konuşan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, sağlıklı besinlerin yaşam kalitesini yükselttiğini ve beslenme konusunda ince eleyip sık dokunması gerektiğini vurguladı.

Eğitim programı hakkında bilgi veren BAKMER Koordinatörü Beyhan Tuncer şu noktalara değindi:

"Yaşamımızın her alanında sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Başakşehirli kadınlarımızın sağlığına katkı sağlamak için bu ve bunun gibi bilgi birikimimizi güçlendirecek, faydalı bilgiler kazanacağımız programları yapmaya devam edeceğiz. Başakşehirli kadınlarımızın her zaman yanlarında olacak, ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerimize devam edeceğiz.