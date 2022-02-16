Arıcılar var oluş mücadelesi veriyor

Türkiye’de yaşanılan yangın felaketlerinin yaraları henüz sarılmamışken arıcıların karşılaştığı olumsuzluklara birde besin bulamama sıkıntısı eklendi. ‘Arılarımız açlıktan ölürse, tarımda kopacak üretim halkasını telafi etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir’ diyen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin şu açıklamalarda bulundu.

Ülkemiz 8,1 milyon arılı kovan, 104 bin ton bal üretimi ile Dünya da ikinci sırada yer almaktadır. 2003 yılında kuruluşunu tamamlayan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 79 ilde toplam 72.048 üye ile Türkiye’de arı ve arıcıların temsil edildiği ve faaliyetlerini sürdüren en büyük sivil toplum kuruluşudur.

2021 yılı arıcılıkta gerek iklim değişiklileri (kuraklık, sel, toz taşınımı) gerekse yangın ve sel felaketleri nedeniyle tüm Dünya da olduğu gibi ülkemiz arıcılığı da olumsuz etkilenmiştir. Verim düşüklükleri kaçınılmaz olmuştur. Ancak; içinde bulunduğumuz kışlatma sürecinde arıcılığımız var oluş ve yok oluş süreci ile karşı karşıyadır.

Burada en büyük etmen, kışlatma sürecindeki arıların besin ihtiyacıdır.

Bu süreçte verilebilecek en önemli besinde tüm dünyanın kabul ettiği kristal toz şekerdir. Bütün Dünya’daki bilimsel yayınlara, verilere baktığımız zaman koloni başına 15 kg şeker beslemesi ihtiyacı olduğu hesaplanmaktadır.

TAB olarak; arı yetiştiricilerimizin maliyetlerini düşürmek adına 2019 yılından bu tarafa girdi temini (Şeker temini) konusunda çalışmalar yapmaktayız.

2021 yılının son çeyreğinde şeker piyasasındaki karmaşa özel ve kamu fabrikaları arasındaki fiyat farkı manipülatif bir durum yaratmış ve haklı olarak arıcılarımız piyasa bunalımından etkilenmiştir.

Piyasa şartlarında ortalama 450 TL/Çuval fiyatı bulunan şekerin Türk Şeker Genel Müdürlüğü fabrikalarında 265/Çuval fiyatı olması ve hazır arı yemlerinin de fiyat açısından çok yüksek olması sebebiyle taleplerde yığılmalar yaşanmıştır. Genel Müdürlük bünyesinde arı yemi üretildiğinde bile fiyatlar makul seviyelere inmemiştir. Dolayısıyla tüm talepler kristal toz şekere yönelmiştir.

Arıcılarımızın mağduriyet yaşamaması ve kışlatma öncesi arılarını beslemeleri için şeker teminleri gerçekleştirmek üzere, sonbaharda Türk Şeker Genel Müdürlüğüne resmi yazımız ile girişimde bulunarak süreci başlatmış olduk.

İlk talebimiz “İl Arı Yetiştiricileri Birliği olarak yapılan müracaatlarda haftalık 1 tır (540 çuval) şeker alabilmek üzere kontenjan tanınması ve peşin ödeme şartıyla şeker satışı gerçekleştirilmesi” üzerine olmuştur. Bu 15-20 günlük süreçte İl Birliklerimiz 1’er-2’şer tır şeker temin etmişlerdir.

Nitekim 15 Kasım 2021 tarihinde yapılan zam dolayısıyla bazı İl Birliklerimiz “Arıcıların kabul etmemesi” üzerine yatırdığı ücretleri fabrikalardan iade talep etmişlerdir. Bu ve benzeri sebepler sonucunda 79 İl Birliğimizden 17 tanesi hiç şeker alımı yapamamıştır.

Türk Şeker Genel Müdürlüğü 15 Kasım 2021 tarihinde gelen %25 zam sonrası şeker temininde belirli bir süre herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Bu süreçte Birliklerimiz şeker teminleri gerçekleştirmiş ve toplamda 6.384 Ton şeker Arıcılarımıza ulaştırılmıştır.

Ancak şeker temini süreci sadece 2 hafta sürmüş, birliklerin ticari kuruluş olmadığı “Arıcıdan toplanan para karşılığı” alım yapabildiği düşünülünce ve arıcılarımızın kırsalda yaşaması sebebiyle Birliklerin kısa sürede para toplayarak talep oluşturmaları konusunda sorunlar yaşamışlar ve yeterli temin yapılamamıştır.

Aralık ayı ikinci haftası özel fabrikaların şeker fiyatlarını tekrar yükseltmeye başlaması ile birlikte Türk Şeker Genel Müdürlüğü arıcılarımıza şeker vermeyi sınırlandırmış, hatta durdurmuştur.

17 Aralık 2021 tarihi öncesi fabrikalara ödeme yapan arıcılarımız Şubat 2022’de şekerlerini daha yeni alabilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın Arıcılık Kayıt Sistemi verilerine göre 8,1 milyon arılı kovan, 81.000 arıcılık işletmesi/arıcı bulunmaktadır. Belirtilen arıcılık işletmelerinden 72.325’i Türkiye Arıcılar Birliği üyesi, 7.600’ü Bal Üreticileri Birliği üyesi ve yaklaşık 1.000’i kovan sayısı düşük, üye olmayan işletmelerdir.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) Verilerine Göre:

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB): 6.338.914 Kovan/6.384 Ton Şeker

Tarımsal Bal Üreticileri Merkez Birliği (BÜB): 845.436 Kovan/1.272 Ton Şeker

Birlik Üyesi Olmayan Üreticilere Ait: 48.851 Kovan şeklindedir./1.755 Ton Şeker

Verilen şekeri kovan sayısına endekslediğimiz zaman;

Türkiye Arıcılar Birliği üyesi arıcıma kovan başı 1 Kg,

Bal Birliği üyesi arıcıya kovan başı 1,5 Kg,

Birlik Üyesi Olmayanlara kovan başı 35 kg şeker düşmüştür.

Türk Şeker Genel Müdürlüğü tarafından kimlere ne kadar ve niçin şeker verildiğinin araştırılması gerekmektedir. Tüm arıcılarımız adına bu konunun takipçisi olacağımızı da belirtmek isteriz.

Devlet Babadır. Baba çocuklarına ayrımcılık yapamaz, yapmamalıdır. Birine kaşıkla, birine kepçe ile vermemelidir. Adaletli davranmalıdır. Biz TAB olarak daima adaletli olabilme adına Bakanlığın Arıcılık Kayıt Sistemi üzerinden Birliklere şeker verilmesini hep önerdik. Genel Müdürlüğümüze Arıcılık Kayıt Sistemi verilerini ilettik. Bizler adaletsiz davranışlara tepkiliyiz.

Arıcılarımızın tek isteği önümüzdeki 1 aylık süreçte ihtiyacı olan besleme şekerini, Devletimiz fabrikalarından ücretini ödeyerek alabilmektir.

Bu besleme açığı kapatılmaz ise, ciddi koloni kayıpları verilecek ve sektörde gerek maddi gerekse manevi kayıplar ile sonuçlanacaktır. Ayrıca çevresel, ekonomik, sosyal etkileri olacaktır.

Arılarımız açlıktan ölürse, tarımda kopacak üretim halkasını telafi etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir.