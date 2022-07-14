Arıcılar yangın bölgesinde Bakan Kirişçi ile bir araya geldi

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, MAYBİR Başkanı Veli Türk ve MAYBİR Yönetim Kurulu Üyeleri Datça’da kontrol altına alınan yangın bölgesini ziyaret ederek, yangında kovanları yanan Arıcı Hüseyin Korkmaz ve diğer arıcılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, yangın bölgesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile Datça Emecik Orman İşletme Şefliği’nde bir süre görüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve diğer yetkililer de yer aldı.

TAB Genel BaşkanI Ziya Şahin, Marmaris yangınında Bakan Kirişçi'ye, yanan orman alanları ile ilgili olarak arıcılık sektörü adına yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken önlemleri anlatmıştı. Arıcıların sorunları ile yakından ilgilenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ziya Şahin’in çözüm önerilerini olumlu bulduğunu ve arıcılarımız için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.