Arıcılardan artan maliyetlere önlem çağrısı

Döviz kurundaki dalgalanmaların etkileri sektörlerde sürüyor. Yeni düzenleme ile kurlarda gerçekleşen düşüşün girdi maliyetlerine yansıması gerektiği ile ilgili bir açıklamada Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) 'nden geldi. Basına konuşan TAB Genel Başkanı Ziya Şahin arıcılar için en kısa sürede önlemler alınmasını söyleyerek kur fırsatçılarına karşı uyarıda bulundu.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

İçinde bulunduğumuz yılda ekonomideki dar boğazın etkilerini tüm sektörler gibi arıcılık sektörü de yaşamaktadır. Ülkemizde arıcılık gezgincilik koşullarında ilden ile, bölgeden bölgeye arıları naklederek yapılmakta, arıcılarımız ülkemiz coğrafyasındaki en nadide çiçeklerden bal üreterek tarımsal üretime katkı vermektedir. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda insanlarımıza doğal arı ürünleri sunmaktayız.

Arıcılarımız bu faaliyetlerini gösterirken yılın 8 ayını ailelerinden uzakta, insan hayatını idame ettirecek asgari yaşamsal koşulları bile çoğu zaman bulamamaktadır. Arıcılarımızın bu faaliyetleri ile tarım ve hayvancılığa polinasyon hizmeti gerçekleştirdiği gibi arı ürünleri ile insanlara şifa sunmaktadır. Ancak bu yoğun çabanın ve tüm insanlığa sağlanan faydanın karşılığını maalesef arıcılarımız almamaya başlamıştır. Tarım ve Hayvancılık sektörünün en önemli halkası olan arıcılık sektörünün maalesef hak ettiği değeri gördüğünü söyleyemeyiz.

Yılın son çeyreğini göz önüne aldığımızda arıcılarımızın en temel nakliye girdisi olan mazota %45, bakım ve besleme girdilerine %60 zam yapılmasına rağmen sezon sonu çok uygun fiyatlardan arıcılarımız ürünlerinin satışını gerçekleştirmiştir.

Arıcılık sektörü bu yıl bal sattığı fiyatlara gelecek yıl aynı balın üretimini yapamayacak hale gelmiştir. Gelecek yıl edeceği kar oranını kaybetmiş, zarar yönünde ilerlemektedir. 1 teneke balın üretim maliyeti temmuz ayında 600-650 TL iken artan girdiler dolayısıyla şu an aynı balın üretim maliyeti 850-900 TL olmuştur.

Kur dalgalanmalarını bahane göstererek fırsatçılık yapmaya başlayan esnaflar ortaya çıkmıştır. Devletimiz kur dalgalanmalarını önlemek için ciddi bir emek vermiş ve çeşitli iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir.

En temel arı besleme girdisi kristal toz şekerdir. Nasıl büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar her gün beslenme ihtiyacı duyuyorsa, arılarında bal üretim sezonu hariç beslenmesi ve şeker ile karbonhidrat ihtiyaçlarının giderilmesi zaruridir. Türk Şeker Genel Müdürlüğü fabrikalarında 212,22 TL olan şeker çuvalı 265,28 TL olmuştur. Ancak bu durumu fırsat bilen özel kuruluşlarda şeker çuval fiyatı 425 TL bandına çıkmıştır. Bu anlaşılır değildir.

İçinde bulunduğumuz süreçte arıcılarımızın üretimden tamamen kopmamaları ve piyasa koşullarına direnebilmeleri için;

1. Türk Şeker Genel Müdürlüğü Fabrikalarından 2022 yılının ilk üç ayında kovan başına 1-2 Kg düşecek şekilde şeker temininin sağlanması,

2. Arıcılarımıza mazot desteği sağlanması,

3. Arıcılık kredilerinin ertelenmesi

4. Haksız zam yapılan girdilere gerekli indirim sağlanması için yaptırım uygulanmasını, talep etmekteyiz.

Ayrıca bütün Birliklerimizi, acımasızlık yapan esnafı, firmaları protesto etmeye davet ediyorum. Döviz kurundaki düşüşlerin fiyatlara yansımasını bekliyoruz.