Arıcıların sorunları gündeme gelecek

Türkiye Arıcılar Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte düzenleyecekleri toplantıda arıcıların bütün sorunlarını dile getireceklerini söyledi. Bugüne kadar arı ürünleri ve arıcılık konusunda önemli etkinliklere imza atan her iki kuruluş bu defa arıcılık sektörünün tüm yönleriyle konuşulacağı ‘Arıcılığın Dünü, Bugünü, Yarını’ başlığı ile online bir konferans düzenliyor. Konunun önemine dikkat çeken Başkan Ziya Şahin, “Bal fiyatından kuraklığa bütün sıkıntıları kamuoyu ile paylaşacağız. Arıcılık Türkiye’nin en önemli sektörü. Bu alanda dünya lideri olma şansımız bile var. Sorunlar çözülür, destekler yeterli hale gelirse bu alanda çok önemli bir çıkış yapabiliriz. Bütün bunları anlatacağız” diye konuştu.

22 Haziran Salı günü saat 19.00’da online olarak başlayacak olan toplantının açılışını TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr.Yunus Kılıç yapacak. Meclis’te arıcılığı en iyi bilen isimler arasında yer alan Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın konuşması büyük bir heyecanla ile bekleniyor.

Etkinlikte, üretici birliklerinin önemi, arıcılığın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler, sözleşmeli arıcılık gündeme taşınacak. Hem akademisyenler hem de Türkiye Arıcılar Birlik Başkanları’nın konuşma yapacağı etkinliğin sonunda arıcılara kovan dağıtılacak.

Etkinliğin oturum moderatörlüklerini Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ile Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan yapacak.

Etkinlikte Prof. Dr. Gamze Saner, Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Taner Bayır, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, Arıcılık Uzmanı Ziraat Yük. Mühendisi Taylan Samancı ve Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yük.Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı arıcılığın geleceği ve sözleşmeli arıcılık hakkında konuşma yapacaklar.

Online gerçekleşecek etkinliğe kayıt için link https://zoom.us/webinar/register/WN_tUav6yqQQz-iZTP014jv6A