Arıcılık Sektörünün Tüm Paydaşları Muğla’da Buluşacak

47. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi, 24-28 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bilim insanlarını arı üreticileri ve arıcılığa gönül vermiş STK’lar ile bir araya getiren kongreye, 127 ülkeden 12 bin 500’ün üzerinde kişi katılım sağladı.

Uluslararası firmaların katıldığı kongrede Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yer aldı. Dünyanın en büyük arıcılık kongresi olarak gösterilen etkinlikte açılan stant ile Muğla çam balının tanıtımı yapıldı. 5 gün süren etkinlik boyunca Muğla çam balını başarılı bir şekilde dünyaya tanıttıklarını söyleyen Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “Çam balı; arıların Akdeniz iklimine özgü bazı çam ağacı türlerinin dal ve gövdelerinde yaşayan basra böceğinin salgısını kullanarak ürettiği müstesna bir baldır. Dünya üzerindeki çam balının yüzde 75’i Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’deki üretimin yüzde 90’ı ise Muğla’daki üreticilerimiz tarafından sağlanıyor” diye konuştu.

Apimondia ile birlikte 7.Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’ne start verdiklerini söyleyen Saylak, “Burada bulunmaktaki en önemli amacımız, Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresinin tanıtımını yapmaktı. 15-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz kongremiz, arıcılık sektörü için büyük önem taşıyor. Kongrede, sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, arıcıların teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini arttırmalarını hedefliyoruz. Dünya arıcılığı için yapılan akademik çalışmalar ile arıcıları buluşturmak, arıcıların yaşadığı sorunlarını sektöre aktarabilmeleri adına düzenlenen çok önemli bir bilimsel kongre olacak” ifadelerini kullandı.